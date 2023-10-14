Канализационный коллектор за 4,1 млрд рублей построят в Ростове на Локомотивной

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
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Updated Сегодня, 05:45
Заявки от подрядчиков будут приниматься до конца текущего месяца. Определиться победитель тендера должен ко 2 ноября, а к работам он должен приступить уже 25 ноября, но не ранее даты заключения контракта.
Сумма контракта составляет 4,1 миллиарда рублей. На эти средства подрядчик должен вырубить деревья, мешающие проведению работ, выполнить другие работы по подготовке строительной площадки, а также непосредственно построить сам коллектор.
Ранее стало известно, что в федеральные власти выделят средства на строительство коллектора в Ростове. Коллектор на Локомотивной необходим, поскольку на улице Таганрогской планируют построить новые дома.