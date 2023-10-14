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Канализационный коллектор за 4,1 млрд рублей построят в Ростове на Локомотивной

Канализационный коллектор за 4,1 млрд рублей построят в Ростове на Локомотивной

14 октября 2023, 05:43
Фото: 1MI
Канализационный коллектор за 4,1 млрд рублей построят в Ростове на Локомотивной
В Ростове ищут подрядчика на строительство канализационного коллектора на улице Локомотивной, сообщается на сайте государственных закупок.

Заявки от подрядчиков будут приниматься до конца текущего месяца. Определиться победитель тендера должен ко 2 ноября, а к работам он должен приступить уже 25 ноября, но не ранее даты заключения контракта.

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Сумма контракта составляет 4,1 миллиарда рублей. На эти средства подрядчик должен вырубить деревья, мешающие проведению работ, выполнить другие работы по подготовке строительной площадки, а также непосредственно построить сам коллектор.

Ранее стало известно, что в федеральные власти выделят средства на строительство коллектора в Ростове. Коллектор на Локомотивной необходим, поскольку на улице Таганрогской планируют построить новые дома.

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