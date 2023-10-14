На расселение двух районов в Ростовской области выделили более 15 млн рублей

Большая часть этих средств пойдет на расселение восьми семей из домов по улицам Циолковского и Чкалова в поселке Горняцком Белокалитвинского района. Оставшиеся средства будут потрачены улучшения жилья для жителей дома на улице Пушкина в Каменск-Шахтинске.