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На расселение двух районов в Ростовской области выделили более 15 млн рублей

На расселение двух районов в Ростовской области выделили более 15 млн рублей

14 октября 2023, 11:59
Фото: Midjourney
На расселение двух районов в Ростовской области выделили более 15 млн рублей
В Ростовской области направят дополнительные средства на расселение жителей двух районов из аварийного жилья, сообщили в облправительстве.

Отмечается, что на данные цели выделено более 15,5 миллиона рублей. Деньги поступят из резервного фонда правительства региона по распоряжению главы Ростовской области Василия Голубева.

Данные средства направят на улучшение жилищных условий семей из Белокалитвинского района и Каменск-Шахтинска.

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Большая часть этих средств пойдет на расселение восьми семей из домов по улицам Циолковского и Чкалова в поселке Горняцком Белокалитвинского района. Оставшиеся средства будут потрачены улучшения жилья для жителей дома на улице Пушкина в Каменск-Шахтинске.

Ранее стало известно, что на проспекте Михаила Нагибина 10 октября прорвало трубу с горячей водой. Местные жители сообщили о том, что кипятком затопило парковку.

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