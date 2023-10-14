Названа одна из причин резкого роста цен на автомобили в России

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Одна из таких причин заключается в том, что клиентов банально «разводят» в автосалонах. Например, через навязывание допоборудования при покупке авто.
Проблему пытались решить на законодательном уровне. Так, ранее в Госдуму был внесен законопроект, предлагавший обязать автодилеров продавать автомобили по рекомендованной производителем цене. В случае принятия новые нормы помогли бы обуздать аппетиты продавцов и поставить крест на распространенном способе увеличения стоимости автомобиля через установку на него дополнительного оборудования.
Но при рассмотрении этого законопроекта в Госдуме 10 октября он не смог заручиться необходимой поддержкой парламентского большинства.
Между тем, уже много лет покупатели сталкиваются с ситуацией, когда в наличии в автосалоне «пустой» машины нет, а есть ее «усовершенствованная» дилером версия, цена которой в ряде случаев может отличаться от рекомендованной не на одну сотню тысяч рублей. А дальше: «не нравится — не покупайте».
При этом понятие «допы» не исчерпывается оборудованием, большое количество жалоб поступает на навязывание услуг, которые могут в несколько раз превышать обещанную скидку.
Поэтому самый оптимальный вариант — взять на сделку юриста, даже с учетом стоимости его услуг покупка авто обойдется в итоге дешевле, советуют эксперты.