Названа одна из причин резкого роста цен на автомобили в России

Эксперты прогнозируют рост цен на автомобили до конца года на 30%. Прежде всего, это связано с ослаблением курса рубля, но есть и другие, менее очевидные на первый взгляд, причины — об этом в материале «Росбалт».

Одна из таких причин заключается в том, что клиентов банально «разводят» в автосалонах. Например, через навязывание допоборудования при покупке авто. Проблему пытались решить на законодательном уровне. Так, ранее в Госдуму был внесен законопроект, предлагавший обязать автодилеров продавать автомобили по рекомендованной производителем цене. В случае принятия новые нормы помогли бы обуздать аппетиты продавцов и поставить крест на распространенном способе увеличения стоимости автомобиля через установку на него дополнительного оборудования. Но при рассмотрении этого законопроекта в Госдуме 10 октября он не смог заручиться необходимой поддержкой парламентского большинства. Между тем, уже много лет покупатели сталкиваются с ситуацией, когда в наличии в автосалоне «пустой» машины нет, а есть ее «усовершенствованная» дилером версия, цена которой в ряде случаев может отличаться от рекомендованной не на одну сотню тысяч рублей. А дальше: «не нравится — не покупайте». При этом понятие «допы» не исчерпывается оборудованием, большое количество жалоб поступает на навязывание услуг, которые могут в несколько раз превышать обещанную скидку. Поэтому самый оптимальный вариант — взять на сделку юриста, даже с учетом стоимости его услуг покупка авто обойдется в итоге дешевле, советуют эксперты. Эксперты спрогнозировали резкий рост цен в Ростовской области в 2023 году Узнать подробнее Читайте также: ЦБ предупредил о росте цен на огурцы в Ростовской области Эксперт рассказала, что подорожает в Ростове-на-Дону после роста ключевой ставки