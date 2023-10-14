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Published Сегодня, 11:59

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Названа одна из причин резкого роста цен на автомобили в России

Названа одна из причин резкого роста цен на автомобили в России

14 октября 2023, 11:59
Фото: 1MI
Эксперты прогнозируют рост цен на автомобили до конца года на 30%. Прежде всего, это связано с ослаблением курса рубля, но есть и другие, менее очевидные на первый взгляд, причины — об этом в материале «Росбалт».

Одна из таких причин заключается в том, что клиентов банально «разводят» в автосалонах. Например, через навязывание допоборудования при покупке авто.

Проблему пытались решить на законодательном уровне. Так, ранее в Госдуму был внесен законопроект, предлагавший обязать автодилеров продавать автомобили по рекомендованной производителем цене. В случае принятия новые нормы помогли бы обуздать аппетиты продавцов и поставить крест на распространенном способе увеличения стоимости автомобиля через установку на него дополнительного оборудования.

Но при рассмотрении этого законопроекта в Госдуме 10 октября он не смог заручиться необходимой поддержкой парламентского большинства.

Между тем, уже много лет покупатели сталкиваются с ситуацией, когда в наличии в автосалоне «пустой» машины нет, а есть ее «усовершенствованная» дилером версия, цена которой в ряде случаев может отличаться от рекомендованной не на одну сотню тысяч рублей. А дальше: «не нравится — не покупайте».

При этом понятие «допы» не исчерпывается оборудованием, большое количество жалоб поступает на навязывание услуг, которые могут в несколько раз превышать обещанную скидку.

Поэтому самый оптимальный вариант — взять на сделку юриста, даже с учетом стоимости его услуг покупка авто обойдется в итоге дешевле, советуют эксперты.

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#Экономика#Россия#Цены#Госдума#Автомобили#Законодательство#Законопроект#Рубль#Автосалоны#Скидка#Допоборудование
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