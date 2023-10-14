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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Под Ростовом на трассе рядом с рынком «Алмаз» загорелись две иномарки

Под Ростовом на трассе рядом с рынком «Алмаз» загорелись две иномарки

14 октября 2023, 12:05
Фото: 1MI
Под Ростовом на трассе рядом с рынком «Алмаз» загорелись две иномарки
На трассе А-135 под Ростовом загорелись два автомобиля, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В субботу, 14 октября, в Telegram-канале «Ростов Папа» появилось видео от одного из подписчиков, ставшего свидетелем пожара на Аксайском проспекте в районе рынка Алмаз. На кадрах видно, что огонь охватил сразу две белых иномарки. Одна из них полностью охвачена пламенем, а у второго автомобиля, стоящего в десяти метрах от предыдущего транспортного средства, горит только передняя часть кузова.

Видео: 60.mchs.gov.ru / Видео t.me/rostovrnd

В ГУ МЧС по Ростовской области журналистам сообщили, что сигнал о пожаре на А-135 поступил в 11.29 мск. К месту происшествия направили одну единицу спецтехники с четырьмя пожарными, которые полностью ликвидировали огонь к 11.50 мск. По предварительной информации, BMW X5 сгорел полностью, также огонь нанес повреждения KIA RIO на площади один квадратный метр. Причина возгорания в настоящий момент неизвестна.

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Ранее в Ростовской области во время пожара на складе погиб один человек.

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