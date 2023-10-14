Под Ростовом на трассе рядом с рынком «Алмаз» загорелись две иномарки

В субботу, 14 октября, в Telegram-канале «Ростов Папа» появилось видео от одного из подписчиков, ставшего свидетелем пожара на Аксайском проспекте в районе рынка Алмаз. На кадрах видно, что огонь охватил сразу две белых иномарки. Одна из них полностью охвачена пламенем, а у второго автомобиля, стоящего в десяти метрах от предыдущего транспортного средства, горит только передняя часть кузова.