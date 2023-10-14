Под Ростовом на трассе рядом с рынком «Алмаз» загорелись две иномарки

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
В субботу, 14 октября, в Telegram-канале «Ростов Папа» появилось видео от одного из подписчиков, ставшего свидетелем пожара на Аксайском проспекте в районе рынка Алмаз. На кадрах видно, что огонь охватил сразу две белых иномарки. Одна из них полностью охвачена пламенем, а у второго автомобиля, стоящего в десяти метрах от предыдущего транспортного средства, горит только передняя часть кузова.
В ГУ МЧС по Ростовской области журналистам сообщили, что сигнал о пожаре на А-135 поступил в 11.29 мск. К месту происшествия направили одну единицу спецтехники с четырьмя пожарными, которые полностью ликвидировали огонь к 11.50 мск. По предварительной информации, BMW X5 сгорел полностью, также огонь нанес повреждения KIA RIO на площади один квадратный метр. Причина возгорания в настоящий момент неизвестна.