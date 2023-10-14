Силовики провели рейды в поисках мигрантов на рынках Новочеркасска

Правоохранители объявили, что в субботу, 14 октября, в Новочеркасске на территории рынков прошли оперативно-розыскные мероприятия. Целью рейдов, по словам представителей ФСБ, стало противодействие незаконной миграции.

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Напомним, ранее в Ростовской области обнаружили более 20 незаконных мигрантов. Теперь им придется понести ответственность за нарушение правил въезда.

Подобные проверки проводят на плановой основе, они носят профилактический характер, в ФСБ сообщили, что рейды необходимы для повышения уровня антитеррористической безопасности мест массового скопления населения.

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