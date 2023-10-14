Солнечно и тепло: воздух в Ростове прогреется до 20 градусов в субботу 14 октября

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:43
Синоптики обещают ростовчанам в субботу теплую и почти безветренную погоду.
«В полдень отличное время для прогулок. Рекомендуются упражнения на открытом воздухе. Прежде, чем начинать новую программу физических упражнений, посоветуйтесь с врачом», — советуют метеорологи.
Так, в послеобеденное время будет от + 18 до +20 градусов. Ветер будет дуть южный со скоростью 1-3 метра в секунду.
Однако к вечеру станет прохладнее почти на 6 градусов. Ветер сменит свое направление на восточный и юго-восточный, хотя его скорость не изменится.
Ранее стало известно, что в Ростове ожидается на выходных с 14 по 15 октября комфортная погода. Будет тепло и солнечно.