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Posted Сегодня, 06:41

Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

Солнечно и тепло: воздух в Ростове прогреется до 20 градусов в субботу 14 октября

Солнечно и тепло: воздух в Ростове прогреется до 20 градусов в субботу 14 октября

14 октября 2023, 06:41
Фото: 1MI
Солнечно и тепло: воздух в Ростове прогреется до 20 градусов в субботу 14 октября
В Ростове 14 октября ожидается до 20 градусов выше нуля, сообщают метеорологи.

Синоптики обещают ростовчанам в субботу теплую и почти безветренную погоду.

«В полдень отличное время для прогулок. Рекомендуются упражнения на открытом воздухе. Прежде, чем начинать новую программу физических упражнений, посоветуйтесь с врачом», — советуют метеорологи.

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Так, в послеобеденное время будет от + 18 до +20 градусов. Ветер будет дуть южный со скоростью 1-3 метра в секунду.

Однако к вечеру станет прохладнее почти на 6 градусов. Ветер сменит свое направление на восточный и юго-восточный, хотя его скорость не изменится.

Ранее стало известно, что в Ростове ожидается на выходных с 14 по 15 октября комфортная погода. Будет тепло и солнечно.

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