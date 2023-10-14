Стало известно, будет ли новая волна мобилизации в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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Updated Сегодня, 05:37
По информации РИА «Новости», на совещании с руководящим составом ВС России министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в Генеральном штабе нет планов о проведении дополнительной частичной мобилизации. Он отметил, что у сил обороны имеется достаточное количество военнослужащих для выполнения задач СВО. Важную роль, по словам Шойгу, играет патриотическая позиция людей, которые активно присоединяются к рядам защитников Родины.
По данным издания, министр сообщил о том, что только в сентябре более 50 тысяч человек заключили контракты. С начала года более 335 тысяч человек поступили на военную службу или присоединились к добровольческим отрядам. Шойгу подчеркнул, что вклад в общее дело вносят все регионы, крупные предприятия, государственные корпорации и казачество.
Власти Ростовской области рассказали, что осенний призыв в армию не связан с проведением специальной военной операции. Те, кого призовут служить в рядах ВС России, не будут проходить военную службу на территории новых регионов России.
Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил о том, что военнослужащие, участвующие в спецоперации, получат право на двухнедельный отпуск. Такое решение касается как бойцов, призванных по частичной мобилизации, так и добровольцев.
А после жители Ростовской области задали властям донского региона вопрос о возможности ротации военнослужащих. Жены участников СВО заявили, что им нужна помощь, чтобы вернуть своих мужей домой для отдыха, которые служат уже год.
В ответ на это представитель правительства Ростовской области сообщил, что решение о демобилизации принимается Министерством обороны. А власти региона направили запрос командованию ЮВО с просьбой предоставить отпуска бойцам.
Согласно информации депутата Госдумы Андрея Картаполова, мобилизованные граждане смогут вернуться домой только после окончания специальной операции. Сейчас же они имеют возможность брать отпуска.
Он рассказал Лента.ру, что ротация не предусмотрена. Однако каждые шесть месяцев службы у бойцов есть возможность взять отпуск. Что касается набора контрактников, то это непрерывный процесс, в связи с созданием новых частей и пополнением.
21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин обратился к населению страны, чтобы объявить о частичной мобилизации. Согласно его заявлению, одной из причин стало расширение линии фронта в ходе специальной военной операции. Указ был подписан Путиным и вступил в силу в тот же день.
Министр обороны Сергей Шойгу тогда уточнил, что планируется призвать около 300 тысяч резервистов, или примерно 1% мобилизационного потенциала. В первую очередь набирали тех, кто уже проходил службу и имеет военную специальность. Министр заверил, что студенты и призывники не будут затронуты частичной мобилизацией.
14 октября президент Владимир Путин рассказал, что частичная мобилизация в России практически заканчивается и завершится примерно через две недели.
Последним регионом, который сообщил о завершении мобилизации, стал Санкт-Петербург 28 октября.