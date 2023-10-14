Стало известно, будет ли новая волна мобилизации в Ростовской области

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин обратился к населению страны, чтобы объявить о частичной мобилизации. Согласно его заявлению, одной из причин стало расширение линии фронта в ходе специальной военной операции. Указ был подписан Путиным и вступил в силу в тот же день.



Министр обороны Сергей Шойгу тогда уточнил, что планируется призвать около 300 тысяч резервистов, или примерно 1% мобилизационного потенциала. В первую очередь набирали тех, кто уже проходил службу и имеет военную специальность. Министр заверил, что студенты и призывники не будут затронуты частичной мобилизацией.