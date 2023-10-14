Трехлетней дончанке с опухолью мозжечка отказали в госпитализации

«На что я сказала, давайте тогда реаниматолога сюда и ИВЛ, если ребёнок не может поехать, привезите это ребенку. Да, у ребенка паллиативный статус, но это не значит, что она не имеет право на помощь специализированную», — добавила мать девочки.