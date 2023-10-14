Трехлетней дончанке с опухолью мозжечка отказали в госпитализации

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
Telegram-канал «Кровавая барыня» рассказал, что в Ростовской областной детской больнице отказали в госпитализации трехлетней девочке с опухолью мозга.
По данным канала, утром 14 октября трехлетней дончанке стало плохо — девочка, вероятно, потеряла возможность самостоятельно дышать. Ребенка в тяжелом состоянии доставили о Кагальницкую ЦРБ, девочку положили в обычную палату, однако у нее якобы не получается удерживать давление и дышать без помощи кислородной маски. Родные несовершеннолетней утверждают, что девочке, по их мнению, немедленно нужно попасть в реанимацию Ростовской областной детской больницы.
По словам одной из родственниц ребенка, местные врачи не знают, что делать со сложной пациенткой, чье состояние не удается стабилизировать. Необходимых технических средств в больнице также нет.
«Все, что здесь есть — кислородная маска, капельница, кровь взяли на анализы — все это местные врачи сделали», — цитирует родственницу девочки канал.
С утра в больнице ожидают реанимобиль, но машина к 16.52 мск[прим. редакции — время публикации последних данных] так и не прибыла. Родители маленькой пациентки уже звонили в Минздрав Ростовской области, однако там дончанам, по данным источника, ответили, что машины нет.
Родители девочки обратились в Санавиацию, но там им якобы заявили, что Вероника не транспортабельна.
«На что я сказала, давайте тогда реаниматолога сюда и ИВЛ, если ребёнок не может поехать, привезите это ребенку. Да, у ребенка паллиативный статус, но это не значит, что она не имеет право на помощь специализированную», — добавила мать девочки.
В настоящий момент информация официально не подтвердилась, журналисты запросили комментарий у местных властей. Данные уточняются.
Ранее в Ростовской области врачи прооперировали ребенка с редкой болезнью.