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Published Сегодня, 06:36

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Updated Сегодня, 06:38

Тысячи жителей в Ростове останутся без света с 16 по 20 октября

Тысячи жителей в Ростове останутся без света с 16 по 20 октября

14 октября 2023, 06:36
Фото: 1MI
Тысячи жителей в Ростове останутся без света с 16 по 20 октября
В Ростове запланированы отключения электроэнергии в ряде домов с 16 по 20 октября, сообщает «Донэнерго».

Так, в понедельник на несколько часов в первой половине дня отключат свет на улицах: Загорская, Днепростроевская, Гастелло, Верхненольная, Налбандяна, Каяни и Портовая и других.

Почти на весь день возьмут свет во вторник в домах на улицах: Нариманова, Криворожская, Евдокимова, Фурмановская, Краснокурсантская, Днестровская, Каховская, Погодина и других.

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В среду света не будет на Казахской, в переулке Обский, Цветочной, а также в переулке Мариупольский.

Ознакомится с полным списком адресов, где отключат электроэнергию, можно на сайте компании. Отключения связаны с техническим обслуживанием оборудования.

Ранее стало известно, что в Ростовской области из-за сильного ливня затопило станицу Елизаветинскую.

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