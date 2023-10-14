Тысячи жителей в Ростове останутся без света с 16 по 20 октября

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Так, в понедельник на несколько часов в первой половине дня отключат свет на улицах: Загорская, Днепростроевская, Гастелло, Верхненольная, Налбандяна, Каяни и Портовая и других.
Почти на весь день возьмут свет во вторник в домах на улицах: Нариманова, Криворожская, Евдокимова, Фурмановская, Краснокурсантская, Днестровская, Каховская, Погодина и других.
В среду света не будет на Казахской, в переулке Обский, Цветочной, а также в переулке Мариупольский.
Ознакомится с полным списком адресов, где отключат электроэнергию, можно на сайте компании. Отключения связаны с техническим обслуживанием оборудования.
Ранее стало известно, что в Ростовской области из-за сильного ливня затопило станицу Елизаветинскую.