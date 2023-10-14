Участникам СВО доставили партию экипировки и фрукты из Ростовской области

В пятницу, 13 октября, власти Ростовской области сообщили о доставке еще одной партии военно-технической помощи в зону СВО. Получателями оборудования и техники стали бойцы мотострелковой дивизии, для участников СВО приобрели тепловизоры с биноклями, дронами, антидроновыми ружьями и другое оборудование общей стоимостью более 3,5 миллиона рублей. Кроме того, бойцам доставили продукты питания с фруктами и овощами.