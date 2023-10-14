Участникам СВО доставили партию экипировки и фрукты из Ростовской области

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
В пятницу, 13 октября, власти Ростовской области сообщили о доставке еще одной партии военно-технической помощи в зону СВО. Получателями оборудования и техники стали бойцы мотострелковой дивизии, для участников СВО приобрели тепловизоры с биноклями, дронами, антидроновыми ружьями и другое оборудование общей стоимостью более 3,5 миллиона рублей. Кроме того, бойцам доставили продукты питания с фруктами и овощами.
«В общей сложности, правительством Ростовской области в зону СВО передано имущество, техника и снаряжение на сумму более 700 миллионов рублей», — рассказал замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов.
Власти сообщили, что в рамках оказания помощи бойцам в зону СВО привезли и маскировочные сети, которые изготовили жители Мясниковского района, а овощами и фруктами участников спецоперации угостили жители Матвеево-Курганского района.
Ранее стало известно, планируется ли возобновить частичную мобилизацию в Ростовской области.