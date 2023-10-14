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Published Сегодня, 11:05

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Updated Сегодня, 11:07

Участникам СВО доставили партию экипировки из Ростовской области

Участникам СВО доставили партию экипировки и фрукты из Ростовской области

14 октября 2023, 11:05
Фото: 1MI
Участникам СВО доставили партию экипировки из Ростовской области
Бойцы мотострелковой дивизии в зоне СВО получили партию оборудования и техники из Ростовской области, об этом сообщили донские власти.

В пятницу, 13 октября, власти Ростовской области сообщили о доставке еще одной партии военно-технической помощи в зону СВО. Получателями оборудования и техники стали бойцы мотострелковой дивизии, для участников СВО приобрели тепловизоры с биноклями, дронами, антидроновыми ружьями и другое оборудование общей стоимостью более 3,5 миллиона рублей. Кроме того, бойцам доставили продукты питания с фруктами и овощами.

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«В общей сложности, правительством Ростовской области в зону СВО передано имущество, техника и снаряжение на сумму более 700 миллионов рублей», — рассказал замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Власти сообщили, что в рамках оказания помощи бойцам в зону СВО привезли и маскировочные сети, которые изготовили жители Мясниковского района, а овощами и фруктами участников спецоперации угостили жители Матвеево-Курганского района.

Ранее стало известно, планируется ли возобновить частичную мобилизацию в Ростовской области.

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