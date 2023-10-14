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В РЭН-2023 приняли участие больше 5 тысяч делегатов из 84 государств

В РЭН-2023 приняли участие больше 5 тысяч делегатов из 84 государств

14 октября 2023, 12:05
Фото: Стас Владимиров / Росконгресс
С 11 по 13 октября в Москве прошли мероприятия в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя», участником которого стал глава Российской Федерации Владимир Путин.

Это значимое мероприятие, собравшее представителей разных стран, включая руководителей энергетических компаний, ученых и экспертов. Главной темой мероприятия стала «Новая реальность мировой энергетики: создание будущего».

Как сообщает издание newsnn.ru, заместитель председателя Правительства России Александр Новак акцентировал внимание на непосредственной значимости и ценности форума «Российская энергетическая неделя». Он описал мероприятие как специализированную площадку, привлекающую внимание международных экспертов. В событии приняли участие те, кого интересует совместное развитие сферы энергетики и работа на перспективу.

Антон Кобяков, советник президента Российской Федерации и ответственный секретарь организационного комитета РЭН-2023, рассказал, что официальная программа форума и молодежного дня РЭН включала больше 70 мероприятий, в рамках которых выступили более 225 экспертов. На форуме собралось более 5000 участников, представляющих 84 государства и территории мира. Молодежный день собрал более двух тысяч молодых специалистов. Кобяков указал на значительный интерес международного делового сообщества к сотрудничеству с Россией в различных областях энергетики. В дискуссиях на форуме и настроениях иностранных участников видно, насколько зарубежные страны стремятся активно участвовать в совместных проектах с Россией.

Деловая программа форума была сосредоточена на четырех основных направлениях: «Международная повестка, Развитие отраслей ТЭК, Научно-технологическое развитие и цифровая трансформация» и «Устойчивое развитие и климат». Наиболее значимым мероприятием стало пленарное заседание, в котором участвовали президент России Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мухаммед Судани.

Форум «Российская энергетическая неделя» привлек более 1200 представителей бизнеса России и других стран из 250 компаний. Наиболее крупные делегации прибыли из Венесуэлы, Саудовской Аравии, Китая, Вьетнама, Турции, Ирана и Ирака.

За время проведения форума было заключено 28 соглашений и меморандумов о сотрудничестве в энергетической отрасли между российскими и иностранными компаниями, а также государственными организациями. Медиахолдинг 1MI выступил информационным партнером этого значимого события.

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