В РЭН-2023 приняли участие больше 5 тысяч делегатов из 84 государств

Антон Кобяков, советник президента Российской Федерации и ответственный секретарь организационного комитета РЭН-2023, рассказал, что официальная программа форума и молодежного дня РЭН включала больше 70 мероприятий, в рамках которых выступили более 225 экспертов. На форуме собралось более 5000 участников, представляющих 84 государства и территории мира. Молодежный день собрал более двух тысяч молодых специалистов. Кобяков указал на значительный интерес международного делового сообщества к сотрудничеству с Россией в различных областях энергетики. В дискуссиях на форуме и настроениях иностранных участников видно, насколько зарубежные страны стремятся активно участвовать в совместных проектах с Россией.