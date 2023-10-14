rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

В Ростове на охрану мостов от диверсий выделили 61,5 млн рублей

В Ростове на охрану мостов от диверсий выделили 61,5 млн рублей

14 октября 2023, 13:07
Фото: 1MI
В Ростове на охрану мостов от диверсий выделили 61,5 млн рублей
В Ростове на охрану путепроводов от актов незаконного вмешательства выделили более 61,5 миллиона рублей, информация об этом появилась на портале госзакупок.

В пятницу, 13 октября, на портале закупок появились два открытых конкурса по оказанию услуг по защите объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства Ростовской области от актов незаконного вмешательства (далее АНВ).

Заказчиком услуг выступает ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград», который планирует найти поставщика услуг охраны сразу трех путепроводов. Первым из этих транспортных объектов стал мост через пойменную протоку реки Дон на втором километре трассы А-135 на южном подъезде к Ростову-на-Дону. Стоимость охраны этого объекта в течение следующих двух лет оценили в 20,7 миллиона рублей.

Второй контракт оценили уже в 40,87 миллиона рублей, за эти деньги исполнителю необходимо обеспечить защиту путепровода через СКЖД на седьмом километре автодороги А-135 и путепровода через местную автодорогу и железную дорогу на 14-м километре А-135 на южном подъезде к Ростову. Действие контракта также распространяется на период с 1 января 2024 по 31 декабря 2025 года.

Политолог разъяснил, как спецслужбы Украины склоняют ростовчан к диверсиям
Узнать подробнее

Согласно документам, от подрядчиков потребуют обеспечить защиту от АНВ[прим. редакции — под АНВ подразумевают противоправные действия, в том числе террористические акты, угрожающие безопасности транспорта, жизни и здоровья людей] и постоянное видеонаблюдение за транспортными объектами. Также подрядчик должен будет не допустить провоз запрещенных веществ и предметов, передавать правоохранительным органам подозреваемых в подготовке к противоправным действиям, а также ликвидировать ЧС на охраняемых объектах.

Заявку на конкурс можно подать до 30 октября, победителей аукционов объявят 3 ноября.

Ранее в Ростове диверсант пытался поджечь релейные шкафы на железной дороге.

Читайте также:
Ради денег и смены пола: что заставляет людей идти на диверсии в Ростовской областиСтали известны подробности диверсии ростовчанина на железной дороге в АлександровкеУголовное дело возбудили после диверсии на железной дороге в Ростовской области
#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Госзакупки#Закупки#ЧС#Железная дорога#Диверсии#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#18+#Мосты#Транспортная инфраструктура#Автодорога#Охрана#Происшествия
Подпишитесь
Условия труда на Кубани оказались лучше, чем в Ростовской области
Вчера, 17:01
В Ростове за 107 млн рублей продают старинный дом с уникальной лепниной
Вчера, 15:57
Участникам СВО передали дроны, маскировочные сети и фрукты из Ростовской области
Вчера, 17:02
Несколько тонн топлива прятали от ростовских таможенников на судне из Турции
Вчера, 17:25
Канализационный коллектор за 4,1 млрд рублей построят в Ростове на Локомотивной
Сегодня, 05:43
Тысячи жителей в Ростове останутся без света с 16 по 20 октября
Сегодня, 06:36