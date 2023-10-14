В Ростове на охрану мостов от диверсий выделили 61,5 млн рублей

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
В пятницу, 13 октября, на портале закупок появились два открытых конкурса по оказанию услуг по защите объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства Ростовской области от актов незаконного вмешательства (далее АНВ).
Заказчиком услуг выступает ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград», который планирует найти поставщика услуг охраны сразу трех путепроводов. Первым из этих транспортных объектов стал мост через пойменную протоку реки Дон на втором километре трассы А-135 на южном подъезде к Ростову-на-Дону. Стоимость охраны этого объекта в течение следующих двух лет оценили в 20,7 миллиона рублей.
Второй контракт оценили уже в 40,87 миллиона рублей, за эти деньги исполнителю необходимо обеспечить защиту путепровода через СКЖД на седьмом километре автодороги А-135 и путепровода через местную автодорогу и железную дорогу на 14-м километре А-135 на южном подъезде к Ростову. Действие контракта также распространяется на период с 1 января 2024 по 31 декабря 2025 года.
Согласно документам, от подрядчиков потребуют обеспечить защиту от АНВ[прим. редакции — под АНВ подразумевают противоправные действия, в том числе террористические акты, угрожающие безопасности транспорта, жизни и здоровья людей] и постоянное видеонаблюдение за транспортными объектами. Также подрядчик должен будет не допустить провоз запрещенных веществ и предметов, передавать правоохранительным органам подозреваемых в подготовке к противоправным действиям, а также ликвидировать ЧС на охраняемых объектах.
Заявку на конкурс можно подать до 30 октября, победителей аукционов объявят 3 ноября.
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