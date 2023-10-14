В Ростове на охрану мостов от диверсий выделили 61,5 млн рублей

Второй контракт оценили уже в 40,87 миллиона рублей, за эти деньги исполнителю необходимо обеспечить защиту путепровода через СКЖД на седьмом километре автодороги А-135 и путепровода через местную автодорогу и железную дорогу на 14-м километре А-135 на южном подъезде к Ростову. Действие контракта также распространяется на период с 1 января 2024 по 31 декабря 2025 года.