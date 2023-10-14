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В Ростове оказались самые высокие цены на рыбу, молочную продукцию и колбасы

В Ростове оказались самые высокие цены на рыбу, молочную продукцию и колбасы

14 октября 2023, 08:30
Фото: 1MI
В Ростове оказались самые высокие цены на рыбу, молочную продукцию и колбасы
В Ростове оказались самые высокие в регионе цены на рыбу, колбасы и молочную продукцию, сведения об этом появились на портале Ростовстата.

В четверг, 12 октября, аналитики Ростовстата опубликовали данные о средних ценах на ряд товаров и услуг.

Согласно данным, представленным органом государственной статистики, в Ростове-на-Дону оказались самые высокие в регионе цены на полукопченую и варено-копченую колбасы, мороженую рыбу, сливочное масло, маргарин, творог и сыры.

Так в Ростове килограмм колбасы обойдется в 591,65 рубля, в то время как средний уровень цен по региону составляет 586,5 рубля. Также для ростовчан оказалась достаточно дорогой мороженая рыба — стоимость одного килограмма составляет 238,32 рубля, в других городах цены колеблются от 216 до 229,2 рубля.

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Кроме того, в Ростове молочная продукция оказалась дороже, чем в других городах Ростовской области. Например, килограмм сливочного масла стоит 723,25 рубля при средней цене 706 рублей по региону. Килограмм маргарина обходится 251,4 рубля, хотя в других городах цена колеблется от 213 до 240 рублей. Килограмм творога стоит 406,3 рубля, а по Ростовской области средняя цена не превышается 397,4 рубля. Самая значительная разница в цене возникла на сыры: ростовчанам на килограмм сыра приходится потратить около 724,13 рубля, а в остальных городах Ростовской области стоимость сыра составляет от 686 до 700,7 рубля за килограмм.

Ранее стало известно, насколько выросли цены на продукты в Ростовской области за год.

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