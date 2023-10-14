В Ростове оказались самые высокие цены на рыбу, молочную продукцию и колбасы

Кроме того, в Ростове молочная продукция оказалась дороже, чем в других городах Ростовской области. Например, килограмм сливочного масла стоит 723,25 рубля при средней цене 706 рублей по региону. Килограмм маргарина обходится 251,4 рубля, хотя в других городах цена колеблется от 213 до 240 рублей. Килограмм творога стоит 406,3 рубля, а по Ростовской области средняя цена не превышается 397,4 рубля. Самая значительная разница в цене возникла на сыры: ростовчанам на килограмм сыра приходится потратить около 724,13 рубля, а в остальных городах Ростовской области стоимость сыра составляет от 686 до 700,7 рубля за килограмм.