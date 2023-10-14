В Ростове рядом со школой №100 на СЖМ задержали вооруженного мужчину

В пятницу, 13 октября, в местных Telegram-каналах появилось видео с задержанием неизвестного мужчины от ростовчан, проживающих на СЖМ. По словам очевидцев, около школы №100 неизвестный мужчина, вооруженный ножом, якобы набросился на мальчика. Ребенка у нападавшего смогла отбить местная жительница, которой пришел на помощь один из прохожих. Информация об этом пока официально не подтвердилась.