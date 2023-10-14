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В Ростове рядом со школой №100 на СЖМ задержали вооруженного мужчину

В Ростове рядом со школой №100 на СЖМ задержали вооруженного мужчину

14 октября 2023, 07:57
Фото: 1MI
В Ростове рядом со школой №100 на СЖМ задержали вооруженного мужчину
В Ростове на СЖМ у школы №100 задержали мужчину, вооруженного ножом, информацией об этом поделились в пресс-службе донской полиции.

В пятницу, 13 октября, в местных Telegram-каналах появилось видео с задержанием неизвестного мужчины от ростовчан, проживающих на СЖМ. По словам очевидцев, около школы №100 неизвестный мужчина, вооруженный ножом, якобы набросился на мальчика. Ребенка у нападавшего смогла отбить местная жительница, которой пришел на помощь один из прохожих. Информация об этом пока официально не подтвердилась.

Видео: t.me/severrostov

В полиции на запрос журналистов о произошедшем сообщили, что получили сигнал о нарушении общественного порядка рядом с одной из школ Ростова. Прибывшие к месту происшествия сотрудники полиции обнаружили 42-летнего местного жители с внешними признаками алкогольного или наркотического опьянения, который вел себя неадекватно.

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Подозрительного горожанина задержали и передали медикам. Теперь полиции предстоит установить обстоятельства произошедшего и принять решение в соответствии с действующими законами.

Ранее в Белой Калитве задержали мужчину, который вспорол горло знакомой ножом в ходе конфликта.

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