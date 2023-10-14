В Ростовской области фуры превратили иномарку в груду металла, погиб человек

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Published Сегодня, 13:30
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В субботу, 14 октября, около 12.00 мск на 316-м километре трассы А-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский» произошла авария с участием двух грузовиков и легкового автомобиля.
По предварительной информации, 31-летний водитель КамАЗ допустил наезд на Kia, за рулем которой находился 64-летний мужчина. Пожилой водитель совершал левый поворот, пропуская встречный автомобиль, однако столкновение привело к тому, что иномарка выехала на встречную полосу и влетела в Scania.
В результате ДТП пострадали водитель Kia и его 37-летний пассажир, их доставили в больницу, еще один пассажир иномарки погиб на месте аварии.
Ранее другой автомобиль на трассе М-4 «Дон» разорвало на части в результате жесткого ДТП.