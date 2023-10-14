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В Ростовской области фуры превратили иномарку в груду металла, погиб человек

В Ростовской области фуры превратили иномарку в груду металла, погиб человек

14 октября 2023, 13:30
Фото: ГИБДД по Ростовской области
В Ростовской области фуры превратили иномарку в груду металла, погиб человек
В Ростовской области на трассе А-260 произошла смертельная авария с двумя грузовиками, погиб один человек, двое пострадали, об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.

В субботу, 14 октября, около 12.00 мск на 316-м километре трассы А-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский» произошла авария с участием двух грузовиков и легкового автомобиля.

Фото: ГИБДД по Ростовской области

По предварительной информации, 31-летний водитель КамАЗ допустил наезд на Kia, за рулем которой находился 64-летний мужчина. Пожилой водитель совершал левый поворот, пропуская встречный автомобиль, однако столкновение привело к тому, что иномарка выехала на встречную полосу и влетела в Scania.

В Ростовской области погиб мужчина, попытавшийся перейти дорогу
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В результате ДТП пострадали водитель Kia и его 37-летний пассажир, их доставили в больницу, еще один пассажир иномарки погиб на месте аварии.

Ранее другой автомобиль на трассе М-4 «Дон» разорвало на части в результате жесткого ДТП.

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