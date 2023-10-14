В Ростовской области фуры превратили иномарку в груду металла, погиб человек

По предварительной информации, 31-летний водитель КамАЗ допустил наезд на Kia, за рулем которой находился 64-летний мужчина. Пожилой водитель совершал левый поворот, пропуская встречный автомобиль, однако столкновение привело к тому, что иномарка выехала на встречную полосу и влетела в Scania.