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В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» иномарку в ДТП разорвало на части

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» иномарку в ДТП разорвало на части

14 октября 2023, 07:23
Фото: pxhere.com
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» иномарку в ДТП разорвало на части
В Ростовской области водитель иномарки чудом выжил после серьезного ДТП, хотя его автомобиль разорвало на части, об этом рассказали донские СМИ.

В пятницу, 13 октября, около 21.30 мск на новочеркасской развязке трассы М-4 «Дон» произошла авария с участием легкового автомобиля и тягача Foton.

Портал Tuzlovgrad рассказал, что, по предварительной информации, водитель тягача Foton ехал по трассе М-4 в направлении Москвы. В какой-то момент тормозные колодки на одном из колес заклинило, и водитель решил сделать остановку перед новочеркасской развязкой, что разблокировать колодки вручную.

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Почти сразу в тягач на полной скорости влетел автомобиль Ford Focus. Предположительно, водитель не заметил, что тягач сделал остановку, и Ford врезался в левый угол борт полуприцепа. Столкновение было настолько жестким, что автомобиль разорвало на части, а сам он превратился в груду искореженного металла.

Фото: Tuzlovgrad

36-летний водитель Ford Focus получил травмы, но выжил, его доставили в БСМП Новочеркасска. Водитель тягача не пострадал.

Ранее три человека погибли в ДТП в Ростовской области.

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