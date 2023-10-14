В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» иномарку в ДТП разорвало на части

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
В пятницу, 13 октября, около 21.30 мск на новочеркасской развязке трассы М-4 «Дон» произошла авария с участием легкового автомобиля и тягача Foton.
Портал Tuzlovgrad рассказал, что, по предварительной информации, водитель тягача Foton ехал по трассе М-4 в направлении Москвы. В какой-то момент тормозные колодки на одном из колес заклинило, и водитель решил сделать остановку перед новочеркасской развязкой, что разблокировать колодки вручную.
Почти сразу в тягач на полной скорости влетел автомобиль Ford Focus. Предположительно, водитель не заметил, что тягач сделал остановку, и Ford врезался в левый угол борт полуприцепа. Столкновение было настолько жестким, что автомобиль разорвало на части, а сам он превратился в груду искореженного металла.
36-летний водитель Ford Focus получил травмы, но выжил, его доставили в БСМП Новочеркасска. Водитель тягача не пострадал.
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