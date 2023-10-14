В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» иномарку в ДТП разорвало на части

Почти сразу в тягач на полной скорости влетел автомобиль Ford Focus. Предположительно, водитель не заметил, что тягач сделал остановку, и Ford врезался в левый угол борт полуприцепа. Столкновение было настолько жестким, что автомобиль разорвало на части, а сам он превратился в груду искореженного металла.