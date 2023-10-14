В Ростовской области подросток получил 85% ожогов тела на железной дороге

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Газета «ПИК» со ссылкой на собственные источники рассказала, что в ночь на субботу, 14 октября, в Каменске-Шахтинском на железнодорожных путях произошел несчастный случай. 12-летний подросток получил серьезные ожоги от удара электрическим током на железнодорожной станции «Каменская».
Сигнал об этом поступил на пульт спасательной службы около 03.10 мск. По предварительной информации, подросток гулял в компании друзей на железнодорожной станции и решил забраться на вагон грузового состава. Мальчик не успел даже дотронуться до проводов под напряжением, когда его отбросило в сторону мощным ударом тока.
Собственные источники издания сообщили, что 12-летний подросток живет в Донецке на территории Ростовской области, а его семья не стоит на учете ПДН. По предварительной информации, ребенок получил 85% ожогов тела, его госпитализировали в ЦГБ Каменска-Шахтинского.
По факту происшествия начали проверку, теперь предстоит выяснить, как мальчики оказались ночью на железной дороге без взрослых, и уточнить обстоятельства произошедшего.
Обращаем внимание, информация официально не подтвердилась, данные уточняются.
Ранее 13-летняя девочка-подросток уронила в ванну телефон и погибла от удара током.