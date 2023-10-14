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Published Сегодня, 14:03

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Updated Сегодня, 14:05

В Ростовской области подросток получил 85% ожогов тела на железной дороге

В Ростовской области подросток получил 85% ожогов тела на железной дороге

14 октября 2023, 14:03
Фото: 1MI
В Ростовской области подросток получил 85% ожогов тела на железной дороге
В Ростовской области 12-летний мальчик получил серьезные ожоги от сильного удара током на железной дороге, об этом сообщили донские СМИ.

Газета «ПИК» со ссылкой на собственные источники рассказала, что в ночь на субботу, 14 октября, в Каменске-Шахтинском на железнодорожных путях произошел несчастный случай. 12-летний подросток получил серьезные ожоги от удара электрическим током на железнодорожной станции «Каменская».

Сигнал об этом поступил на пульт спасательной службы около 03.10 мск. По предварительной информации, подросток гулял в компании друзей на железнодорожной станции и решил забраться на вагон грузового состава. Мальчик не успел даже дотронуться до проводов под напряжением, когда его отбросило в сторону мощным ударом тока.

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Собственные источники издания сообщили, что 12-летний подросток живет в Донецке на территории Ростовской области, а его семья не стоит на учете ПДН. По предварительной информации, ребенок получил 85% ожогов тела, его госпитализировали в ЦГБ Каменска-Шахтинского.

По факту происшествия начали проверку, теперь предстоит выяснить, как мальчики оказались ночью на железной дороге без взрослых, и уточнить обстоятельства произошедшего.

Обращаем внимание, информация официально не подтвердилась, данные уточняются.

Ранее 13-летняя девочка-подросток уронила в ванну телефон и погибла от удара током.

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