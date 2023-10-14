В Ростовской области подросток получил 85% ожогов тела на железной дороге

Сигнал об этом поступил на пульт спасательной службы около 03.10 мск. По предварительной информации, подросток гулял в компании друзей на железнодорожной станции и решил забраться на вагон грузового состава. Мальчик не успел даже дотронуться до проводов под напряжением, когда его отбросило в сторону мощным ударом тока.