rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

В Ростовской области предупредили о перебоях в работе телевещания 16 октября

В Ростовской области предупредили о перебоях в работе телевещания 16 октября

14 октября 2023, 10:33
Фото: 1MI
В Ростовской области предупредили о перебоях в работе телевещания 16 октября
Жителей Ростовской области предупредили о перебоях в работе теле- и радиовещания 16 октября, об этом сообщили на портале РТРС.

В компании сообщили, что с 16 по 22 октября в Ростовской области будут делать кратковременные перерывы в передаче телерадиосигнала. Это необходимо для проведения профилактических работ областным радиотелевизионным передающим центром.

Жители Ростовской области на неделю останутся без телевидения и радио
Узнать подробнее

Согласно расписанию, перебои начнутся в 02.00 мск 16 октября, специалисты закончат профилактические работы к 17.00 мск того же дня. Прекращение теле- и радиовещания ожидаются на территории Волгодонска, Ростова-на-Дону, Морозовска, Каменск-Шахтинского, Цимлянского, Сальского и Шолоховского районов.

Напомним, в начале октября дончан уже предупреждали о временном прекращении телевещания на несколько дней.

Читайте также:
Телевидение и радио перестанут работать в Ростовской области на несколько днейТелевидение перестанет работать в Ростовской области на несколько днейЖители в Ростовской области останутся без телевидения с 19 сентября
#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Каменск-Шахтинский#Волгодонск#Последние новости Ростова на сегодня#Телевидение в Ростовской области#Перебои радиовещания в Ростовской области#РТРС
Подпишитесь
Условия труда на Кубани оказались лучше, чем в Ростовской области
Вчера, 17:01
В Ростове за 107 млн рублей продают старинный дом с уникальной лепниной
Вчера, 15:57
Участникам СВО передали дроны, маскировочные сети и фрукты из Ростовской области
Вчера, 17:02
Несколько тонн топлива прятали от ростовских таможенников на судне из Турции
Вчера, 17:25
Канализационный коллектор за 4,1 млрд рублей построят в Ростове на Локомотивной
Сегодня, 05:43
Тысячи жителей в Ростове останутся без света с 16 по 20 октября
Сегодня, 06:36