В Ростовской области предупредили о перебоях в работе телевещания 16 октября

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
В компании сообщили, что с 16 по 22 октября в Ростовской области будут делать кратковременные перерывы в передаче телерадиосигнала. Это необходимо для проведения профилактических работ областным радиотелевизионным передающим центром.
Согласно расписанию, перебои начнутся в 02.00 мск 16 октября, специалисты закончат профилактические работы к 17.00 мск того же дня. Прекращение теле- и радиовещания ожидаются на территории Волгодонска, Ростова-на-Дону, Морозовска, Каменск-Шахтинского, Цимлянского, Сальского и Шолоховского районов.
Напомним, в начале октября дончан уже предупреждали о временном прекращении телевещания на несколько дней.