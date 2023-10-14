В Ростовской области выделили более 15,5 млн рублей на расселение жилья

По данным правительства, до конца 2024 года планируется переселить около 8,5 тысячи человек из аварийного жилья площадью более 152,5 тысячи квадратных метров. По итогам девяти месяцев 2023 года удалось переселить уже более 7,8 тысячи дончан, реализацию проекта по расселению аварийного жилья планируют завершить досрочно — до конца текущего года.