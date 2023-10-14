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В Ростовской области выделили более 15,5 млн рублей на расселение жилья

В Ростовской области выделили более 15,5 млн рублей на расселение жилья

14 октября 2023, 08:54
Фото: 1MI
В Ростовской области выделили более 15,5 млн рублей на расселение жилья
В Ростовской области на расселение аварийных домов выделили более 15,5 миллиона рублей, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

В пятницу, 13 октября, стало известно, что по решению губернатора Ростовской области Василия Голубева Белокалитвинский район и Каменск-Шахтинский дополнительно получат более 15,5 миллиона рублей на расселение аварийного жилья.

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По данным правительства, до конца 2024 года планируется переселить около 8,5 тысячи человек из аварийного жилья площадью более 152,5 тысячи квадратных метров. По итогам девяти месяцев 2023 года удалось переселить уже более 7,8 тысячи дончан, реализацию проекта по расселению аварийного жилья планируют завершить досрочно — до конца текущего года.

Ранее стало известно о планах расселить и снести жилой дом в Ростове рядом с НИИАП.

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