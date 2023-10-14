В Сети появились кадры облака над Таганрогом, похожего на ядерный гриб

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 17:23
Updated Сегодня, 17:23
В субботу, 14 октября, Telegram-канал «Таганрог. Происшествия» опубликовал видео подписчиков, обеспокоенных странным облаком дыма, которое появилось в небе в стороне Мариупольского шоссе. Огромное облако напоминает по форме ядерный гриб, а некоторые комментаторы даже заявили, что слышали хлопки в небе около 16.28 мск.
Однако позже сами же горожане напомнили, что причиной подозрительных взрывов стали съемки фильма. С 10 по 18 октября АО «Дирекция кино» будет заниматься съемкой кино о Великой Отечественной войне в поселке Каратаево с использованием пиротехники, а потому горожан призвали сохранять спокойствие и не обращать внимания на облако дыма и хлопки.