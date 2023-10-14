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Published Сегодня, 14:39

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Власти Азова прокомментировали звук взрыва в небе над городом 14 октября

Власти Азова прокомментировали звук взрыва в небе над городом 14 октября

14 октября 2023, 14:39
Фото: pxhere.com
Власти Азова прокомментировали звук взрыва в небе над городом 14 октября
Власти Азова заявили об отсутствии чрезвычайных ситуаций после грохота, испугавшего горожан, об этом рассказал глава администрации Азова Владимир Ращупкин.

Напомним, вечером субботы, 14 октября, жители услышали в небе над Азовом мощный грохот. Звуковая волна была настолько сильной, что, по словам горожан, в домах начали сотрясаться окна, а жители как минимум трех населенных пунктов заявили, что также слышали странный грохот.

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В ответ на беспокойство населения глава администрации Владимир Ращупкин заявил, что на территории города все спокойно, а сами власти стараются выяснить, что стало источником мощного хлопка.

«На территории города никаких чрезвычайных ситуаций не произошло. Причины громкого звука устанавливаем», — сказано в сообщении.

«Звук был ужасающий, и машина сработала, и окна дрогнули», «Устанавливайте быстрее», — ответили на это жители Азова.

Напоминаем, в настоящий момент никакой информации об источнике хлопка не поступало, власти Ростовской области также не комментировали инцидент. Данные уточняются.

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