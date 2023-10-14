Власти Азова прокомментировали звук взрыва в небе над городом 14 октября

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Напомним, вечером субботы, 14 октября, жители услышали в небе над Азовом мощный грохот. Звуковая волна была настолько сильной, что, по словам горожан, в домах начали сотрясаться окна, а жители как минимум трех населенных пунктов заявили, что также слышали странный грохот.
В ответ на беспокойство населения глава администрации Владимир Ращупкин заявил, что на территории города все спокойно, а сами власти стараются выяснить, что стало источником мощного хлопка.
«На территории города никаких чрезвычайных ситуаций не произошло. Причины громкого звука устанавливаем», — сказано в сообщении.
«Звук был ужасающий, и машина сработала, и окна дрогнули», «Устанавливайте быстрее», — ответили на это жители Азова.
Напоминаем, в настоящий момент никакой информации об источнике хлопка не поступало, власти Ростовской области также не комментировали инцидент. Данные уточняются.