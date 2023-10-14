Власти Азова прокомментировали звук взрыва в небе над городом 14 октября

Напомним, вечером субботы, 14 октября, жители услышали в небе над Азовом мощный грохот. Звуковая волна была настолько сильной, что, по словам горожан, в домах начали сотрясаться окна, а жители как минимум трех населенных пунктов заявили, что также слышали странный грохот.