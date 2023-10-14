Житель Батайска потерял более 1,1 млн рублей после смены пароля на Госуслугах

Батайчанин рассказал полиции, что ему позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником портала Госуслуги. Мошенник заявил, что дончанину необходимо поменять пароль от аккаунта, чтобы не допустить взлома банковских счетов. Лжесотрудник Госуслуг потребовал, чтобы потерпевший сообщил ему коды из SMS-сообщений, и житель Батайска подчинился. Сразу после этого с его счета списались более 1,1 миллиона рублей.