Житель Батайска потерял более 1,1 млн рублей после смены пароля на Госуслугах

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
В дежурную часть отдела МВД России по Батайску обратился 46-летний местный житель, который заявил, что стал жертвой мошенников.
Батайчанин рассказал полиции, что ему позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником портала Госуслуги. Мошенник заявил, что дончанину необходимо поменять пароль от аккаунта, чтобы не допустить взлома банковских счетов. Лжесотрудник Госуслуг потребовал, чтобы потерпевший сообщил ему коды из SMS-сообщений, и житель Батайска подчинился. Сразу после этого с его счета списались более 1,1 миллиона рублей.
Мошенник перестал выходить на связь, и дончанин был вынужден обратиться в полицию. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье «Кража», теперь полиция предстоит найти и задержать лица, причастные к преступлению.
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