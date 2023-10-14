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Published Сегодня, 18:58

Modified Сегодня, 19:21

Updated Сегодня, 19:21

Жителей Азова пугает грохот в небе, а в Ростове решили охранять мосты

Жителей Азова пугает грохот в небе, а в Ростове решили охранять мосты

14 октября 2023, 18:58
Фото: Midjourney
Жителей Азова пугает грохот в небе, а в Ростове решили охранять мосты
В Ростовской области жителей пугают звуки взрывов, демограф предрек снижение рождаемости, а в Ростове решили нанять охрану для мостов из-за возможности диверсий или ЧС.

Безопасность на дорогах

На днях ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» объявил открытый конкурс для поиска подрядчиков, которые возьмут на себя охрану автомобильных мостов в Ростове от незаконного вмешательства.

Согласно данным на портале госзакупок, речь шла о заключении двух контрактов на охрану трех транспортных объектов — моста и путепроводов на втором, седьмом и 14-м километрах автодороги А-135 на южном подъезде к Ростову от трассы М-4 «Дон». Общая стоимость контрактов составила 61,5 миллиона рублей.

Фото: rostovgazeta.ru

За эти средства исполнители должны в течение периода с 1 января 2024 по 31 декабря 2025 года обеспечивать защиту транспортных объектов от актов незаконного вмешательства, в том числе терактов, угрожающих безопасности жизни и здоровью населения. В ходе работ подрядчикам предстоит организовать работу постов охраны, видеонаблюдение, а также не допускать перевозки запрещенных предметов и веществ и ликвидировать ЧС на дороге.

Исполнителей выберут 3 ноября.

Рожать иль не рожать?

Значимой новостью дня также стал прогноз демографа и социолога Алексея Ракша о том, что показатели рождаемости в 2023 году могут оказаться на том же уровне, что и в конце XVIII века.

Причиной для прогноза стало недавнее заявления вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой, которая предложила россиянкам рожать как можно больше детей сразу по достижению совершеннолетия.

Однако эксперты уверены, что подобная инициатива не найдет отклика среди юных дончан, которые не могут к 18 года успеть получить высшее образование, найти стабильную работу и накопить необходимый рабочий стажа, а также приобрести собственное жилье.

Фото: Midjourney

Кроме того, преградой для реализации плана Кузнецовой по улучшению рождаемости стала демографическая яма. Эксперты уверены, что преодолеть ее удастся не раньше 2030 года.

Так демограф Ракша предрек, что в 2023 году в России родится меньше младенцев, чем за последние два века наблюдений, с конца XVIII века.

Это стало последствием другого демографического спада в 1990-х, когда девочек, потенциальных матерей, рождалось все меньше с каждым годом, впрочем, и рождаемость мальчиков в эти годы сокращалась не меньше.

Еще одним негативным фактором, оказавшим влияние на рождаемость, стала программа материнского капитала.

«Сейчас она нам понижает рождаемость по вторым и немного третьим детям, а по первому ребенку удерживает, но там показатель не растет и не падает» — заявил Алексей Ракша.

Стекла дрожали, машины сигналили

Еще одним важным событием дня стали сообщения жителей Азова о звуках взрыва, которые они слышали в небе над городом около 16.45 мск.

Жители сообщали, что грохот был не похож на звуки самолета, и был достаточно сильным, чтобы его было слышно в ближайших населенных пунктах — Кулешовке, Батайске, Таганроге и Самарском.

«Бабахнуло»: дончан испугал звук, похожий на взрыв, в небе над Азовом
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Спустя некоторое время глава администрации Азова Владимир Ращупкин заявил, что, несмотря на шум, в городе все спокойно, никаких ЧС не зарегистрировано. Теперь властям предстоит установить происхождения грохота.

На момент публикации материала дополнительных комментариев от органов власти Ростовской области или главы администрации Азова не поступило. Информация уточняется.

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