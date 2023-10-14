Жителей Азова пугает грохот в небе, а в Ростове решили охранять мосты

За эти средства исполнители должны в течение периода с 1 января 2024 по 31 декабря 2025 года обеспечивать защиту транспортных объектов от актов незаконного вмешательства, в том числе терактов, угрожающих безопасности жизни и здоровью населения. В ходе работ подрядчикам предстоит организовать работу постов охраны, видеонаблюдение, а также не допускать перевозки запрещенных предметов и веществ и ликвидировать ЧС на дороге.