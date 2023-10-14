Жителям Ростовской области станет сложнее купить автомобиль из Японии

Если раньше автомобили для личного пользования физические лица могли просто заказать, то теперь владельцам придется присутствовать при растаможке лично. В издании уточнили, что россияне могут оформить импорт и через юридическое лицо, но тогда расходы на покупку автомобиля вырастут — придется оплатить утилизационный сбор.