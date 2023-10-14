Жителям Ростовской области станет сложнее купить автомобиль из Японии

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Издание объявило, что с 23 октября на Дальнем Востоке планируют ужесточить правила импорта автомобилей из стран Азии, а именно Японии. По измененным правилам гражданам, которые заказали себе импортный автомобиль, придется самостоятельно приехать в место прибытия автомобиля.
Если раньше автомобили для личного пользования физические лица могли просто заказать, то теперь владельцам придется присутствовать при растаможке лично. В издании уточнили, что россияне могут оформить импорт и через юридическое лицо, но тогда расходы на покупку автомобиля вырастут — придется оплатить утилизационный сбор.
По предварительной информации, первый этап ужесточения таможенных правил коснется Морского порта Владивостока, а после и Первомайского таможенного поста.
Ранее стало известно, на сколько увеличились цены на бензин в Ростовской области с начала 2023 года.