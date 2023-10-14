rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:30

Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

Жителям Ростовской области станет сложнее купить автомобиль из Японии

Жителям Ростовской области станет сложнее купить автомобиль из Японии

14 октября 2023, 09:30
Фото: 1MI
Жителям Ростовской области станет сложнее купить автомобиль из Японии
Для жителей Ростовской области станет сложнее и дороже купить автомобили японского производства, об этом сообщил портал «Новые известия».

Издание объявило, что с 23 октября на Дальнем Востоке планируют ужесточить правила импорта автомобилей из стран Азии, а именно Японии. По измененным правилам гражданам, которые заказали себе импортный автомобиль, придется самостоятельно приехать в место прибытия автомобиля.

Эксперт рассказал, как избежать проблем при покупке и продаже автомобиля
Узнать подробнее

Если раньше автомобили для личного пользования физические лица могли просто заказать, то теперь владельцам придется присутствовать при растаможке лично. В издании уточнили, что россияне могут оформить импорт и через юридическое лицо, но тогда расходы на покупку автомобиля вырастут — придется оплатить утилизационный сбор.

По предварительной информации, первый этап ужесточения таможенных правил коснется Морского порта Владивостока, а после и Первомайского таможенного поста.

Ранее стало известно, на сколько увеличились цены на бензин в Ростовской области с начала 2023 года.

Читайте также:
Более половины ростовчан отказались от покупки автомобиляРоссияне в августе наращивают покупку новых автомобилейВласти Ростова-на-Дону потратили 6 млн рублей на покупку автомобилей Toyota Corolla
#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Таможня#Транспорт#Покупка авто#Покупка автомобиля#Последние новости Ростова на сегодня#Импорт
Подпишитесь
Условия труда на Кубани оказались лучше, чем в Ростовской области
Вчера, 17:01
В Ростове за 107 млн рублей продают старинный дом с уникальной лепниной
Вчера, 15:57
Участникам СВО передали дроны, маскировочные сети и фрукты из Ростовской области
Вчера, 17:02
Несколько тонн топлива прятали от ростовских таможенников на судне из Турции
Вчера, 17:25
Канализационный коллектор за 4,1 млрд рублей построят в Ростове на Локомотивной
Сегодня, 05:43
Тысячи жителей в Ростове останутся без света с 16 по 20 октября
Сегодня, 06:36