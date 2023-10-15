Девушка погибла в ДТП в Ростове из-за пьяного водителя за рулем

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Минувшим вечером серьезное ДТП произошло в Ростове на улице Обсерваторной. Там столкнулись «Нива» и Hyundai Creta. Удар машин был настолько сильным, что от их капотов осталась лишь груда металла.
Очевидцы сообщают о нескольких пострадавших и одной погибшей. Ею оказалась молодая пассажирка «Нивы». Также свидетели утверждают, что водитель отечественного авто был пьян и прибывал в состоянии шока.
В Госавтоинспекции Ростовской области подробностями ДТП пока не делились.
Напомним, ранее три человека погибли в лобовой аварии в Ростовской области.