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Минувшим вечером девушка погибла в лобовом столкновении авто в Ростове

Девушка погибла в ДТП в Ростове из-за пьяного водителя за рулем

15 октября 2023, 11:51
Фото: 1MI
Минувшим вечером девушка погибла в лобовом столкновении авто в Ростове
Минувшим вечером девушка погибла в лобовом столкновении авто в Ростове, рассказали в социальных сетях очевидцы.

Минувшим вечером серьезное ДТП произошло в Ростове на улице Обсерваторной. Там столкнулись «Нива» и Hyundai Creta. Удар машин был настолько сильным, что от их капотов осталась лишь груда металла.

Место ДТП на Обсерваторной в РостовеМесто ДТП на Обсерваторной в Ростове
Место ДТП на Обсерваторной в Ростове
Фото: Вконтакте "Это Ростов"

Очевидцы сообщают о нескольких пострадавших и одной погибшей. Ею оказалась молодая пассажирка «Нивы». Также свидетели утверждают, что водитель отечественного авто был пьян и прибывал в состоянии шока.

В Госавтоинспекции Ростовской области подробностями ДТП пока не делились.

Напомним, ранее три человека погибли в лобовой аварии в Ростовской области.

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