Дожди начнутся в Ростове-на-Дону с 16 октября

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
В воскресенье будет солнечная погода, а воздух должен прогреться до 21 градуса. Ночью может похолодать до семи градусов.
В понедельник с вероятностью 91% начнутся дожди и усилится ветер, а столбики термометров будут на отметке 20 градусов. Осадки сохранятся и в ночное время, а температура упадет до пяти градусов.
Во вторник и среду обещают облачную погоду с температурой 12 градусов. После этого снова начнутся дожди и потеплеет. К пятнице температура достигнет 19 градусов.
Читайте также о том, какой будет зима 2024 года в Ростове согласно приметам на Покров.