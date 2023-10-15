rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:18

Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

Дожди начнутся в Ростове-на-Дону с 16 октября

Дожди начнутся в Ростове-на-Дону с 16 октября

15 октября 2023, 06:18
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в понедельник, 16 октября, ожидается дождливая погода, сообщили в Гидрометцентре.

В воскресенье будет солнечная погода, а воздух должен прогреться до 21 градуса. Ночью может похолодать до семи градусов.

В понедельник с вероятностью 91% начнутся дожди и усилится ветер, а столбики термометров будут на отметке 20 градусов. Осадки сохранятся и в ночное время, а температура упадет до пяти градусов.

В Ростове из-за непогоды и сильного ветра рухнуло более 60 деревьев
Узнать подробнее

Во вторник и среду обещают облачную погоду с температурой 12 градусов. После этого снова начнутся дожди и потеплеет. К пятнице температура достигнет 19 градусов.

Читайте также о том, какой будет зима 2024 года в Ростове согласно приметам на Покров.

Читайте также:
В Ростове из-за непогоды и сильного ветра рухнуло более 60 деревьевНа мосту Сиверса в Ростове из-за непогоды столкнулись четыре автоВ Ростове на Филимоновской, 147, из-за непогоды искрятся провода
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Последние новости Ростова на сегодня#Осадки#Дождь
Подпишитесь
Жителей Азова пугает грохот в небе, а в Ростове решили охранять мосты
Вчера, 18:58
Какой будет зима 2024 года в Ростове согласно приметам на Покров
Вчера, 16:55
В Сети появились кадры облака над Таганрогом, похожего на ядерный гриб
Вчера, 15:42
Силовики провели рейды в поисках нелегальных мигрантов на рынках Новочеркасска
Вчера, 15:05
Власти Азова прокомментировали звук взрыва в небе над городом 14 октября
Вчера, 14:39
В Ростовской области подросток получил 85% ожогов тела на железной дороге
Вчера, 14:03