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Электробус в Ростове был впервые запущен в 2018 году

Два дня проработал электробус в Ростове в 2023 году

15 октября 2023, 12:47
Фото: 1MI
Электробус в Ростове был впервые запущен в 2018 году
Электробус в Ростове был впервые запущен в 2018 году, с тех пор он проработал на дорогах города не больше 270 дней, сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

Пять лет назад в Ростове впервые был запущен электробус. Для него в 2018 году создали маршрут №88, он соединял Главный автовокзал с Сельмашем. После двух-трех оборотов он ездил в депо заряжаться.

С 2018 году электробус выходил на линию не больше 270 дней, то есть не более 14,7% от всего времени запуска и эксплуатации. В этом году на маршрут он выходил всего лишь два дня.

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Покупка электробуса обошлась в 37,1 миллиона рублей, таким образом, один день его работы, без учета трат на зарядку, зарплаты водителям и обслуживание, обошелся в 137,4 тысячи рублей.

Ранее урбанист Артемий Зайцев рассказал, как Ростовская область переплатит за электробусы.

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