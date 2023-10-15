Два дня проработал электробус в Ростове в 2023 году

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Пять лет назад в Ростове впервые был запущен электробус. Для него в 2018 году создали маршрут №88, он соединял Главный автовокзал с Сельмашем. После двух-трех оборотов он ездил в депо заряжаться.
С 2018 году электробус выходил на линию не больше 270 дней, то есть не более 14,7% от всего времени запуска и эксплуатации. В этом году на маршрут он выходил всего лишь два дня.
Покупка электробуса обошлась в 37,1 миллиона рублей, таким образом, один день его работы, без учета трат на зарядку, зарплаты водителям и обслуживание, обошелся в 137,4 тысячи рублей.
Ранее урбанист Артемий Зайцев рассказал, как Ростовская область переплатит за электробусы.