Движение на улице Суворова в Ростове ограничат на два дня

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Движение транспорта ограничат в Ростове из-за сноски и обрезки аварийных деревьев. Работы будут проводиться два дня подряд — 21 и 22 октября.
Проехать автомобилисты не смогут на улице Суворова на участке от Кировского до Журавлева 21 октября с 07.30 до 17.00. На следующий день, 22 октября, движение на Суворова ограничат с 09.00 до 17.00 на участке от Кировского до Крепостного.
Водителей попросили заранее продумать свой маршрут движения.
Напомним, ранее стоянку и парковку машин запретили на двух улицах в центре Ростова.