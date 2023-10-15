Движение на улице Суворова в Ростове ограничат на два дня

Проехать автомобилисты не смогут на улице Суворова на участке от Кировского до Журавлева 21 октября с 07.30 до 17.00. На следующий день, 22 октября, движение на Суворова ограничат с 09.00 до 17.00 на участке от Кировского до Крепостного.