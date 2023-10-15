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Два дня подряд будет ограничено движение на улице Суворова в Ростове

Движение на улице Суворова в Ростове ограничат на два дня

15 октября 2023, 11:41
Фото: 1MI
Два дня подряд будет ограничено движение на улице Суворова в Ростове
Из-за сноски и обрезки аварийных деревьев два дня подряд будет ограничено движение на улице Суворова в Ростове, рассказали в администрации города.

Движение транспорта ограничат в Ростове из-за сноски и обрезки аварийных деревьев. Работы будут проводиться два дня подряд — 21 и 22 октября.

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Проехать автомобилисты не смогут на улице Суворова на участке от Кировского до Журавлева 21 октября с 07.30 до 17.00. На следующий день, 22 октября, движение на Суворова ограничат с 09.00 до 17.00 на участке от Кировского до Крепостного.

Водителей попросили заранее продумать свой маршрут движения.

Напомним, ранее стоянку и парковку машин запретили на двух улицах в центре Ростова.

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