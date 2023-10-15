Эколог Брыканов призвал ростовчан перестать пользоваться электросамокатами

«Они как бомба. В процессе использования все хорошо и практически экологично, а вот после поломки их очень сложно утилизировать. Тем более, что срок износа у самокатов намного меньше, чем у автомобилей или тех же велосипедов. Соответственно, производить и утилизировать их нужно в больших объемах», — объясняет эколог.