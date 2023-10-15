rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:51

Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

Эколог объяснил, почему ростовчанам надо перестать пользоваться электросамокатами

Эколог Брыканов призвал ростовчан перестать пользоваться электросамокатами

15 октября 2023, 13:51
Фото: 1MI
Эколог объяснил, почему ростовчанам надо перестать пользоваться электросамокатами
Электросамокаты кажутся экологичным видом транспорта только на первый взгляд, об этом в разговоре с корреспондентом RostovGazeta заявил ростовский эколог Дмитрий Брыканов.

Эколог отмечает, что электросамокаты завоевали звание одного из самых экологичных видов транспорта из-за того, что у них практически нулевой выброс углерода и продуктов сгорания в атмосферу.

«На этом тезисе основан глобальный маркетинг электросамокатов. Они буквально наводняют города, потому что они якобы экологичны. Помните, когда в Ростове на каждом углу сдавали в аренду велосипеды? Общество отказалось от них, потому что надо крутить педали. Тоже экологично, но трудоемко», — рассказывает эксперт.

В Ростове-на-Дону хотят сделать выделенные полосы для электросамокатов
Узнать подробнее

Он поясняет, что на самом деле электросамокаты наносят значительный вред окружающей среде.

«Они как бомба. В процессе использования все хорошо и практически экологично, а вот после поломки их очень сложно утилизировать. Тем более, что срок износа у самокатов намного меньше, чем у автомобилей или тех же велосипедов. Соответственно, производить и утилизировать их нужно в больших объемах», — объясняет эколог.

По словам Дмитрия Брыканова, переработать электросамокат полностью практически невозможно из-за большого количества примесей пластика.

По словам Дмитрия Брыканова, переработать электросамокат полностью практически невозможно из-за большо количества примесей пластика.По словам Дмитрия Брыканова, переработать электросамокат полностью практически невозможно из-за большо количества примесей пластика.
По словам Дмитрия Брыканова, переработать электросамокат полностью практически невозможно из-за большо количества примесей пластика.
Фото: 1MI

«Экологию может поддержать только сокращение потребления. Лучше пересесть с электросамоката на велосипед, который прослужит в разы дольше. Средний срок службы электросамоката в городе в сервисах проката — меньше нескольких месяцев. И потом на свалку. Собственный велосипед прослужит минимум 5 лет», — советует эколог.

Ранее RostovGazeta писала о том, что депутат предложила ограничить поездки на самокатах в Ростове-на-Дону.

Читайте также:
Власти Ростова предложили горожанам пересесть с машин на самокаты и автобусыВ Волгодонске ребёнок на самокате попал под «Газель»Жителей Ростова удивил Дед Мороз на самокате 18 июня
#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Экология#Загрязнение экологии#Электросамокаты#Загрязнение воздуха#Электросамокат
Подпишитесь
Стало известно, как обгоревший подросток попал на крышу вагона в Каменске
Сегодня, 10:27
Из подземных переходов Ростова уберут до 40% мозаичных панно
Сегодня, 11:39
Красная икра подорожает на 15% в Ростовской области к Новому году
Сегодня, 13:28
Участок на Красноармейской в Ростове могут застроить высотками
Сегодня, 08:00
Как режиссер фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!» Виктор Титов жил в Ростове
Сегодня, 13:31