Эколог Брыканов призвал ростовчан перестать пользоваться электросамокатами

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Эколог отмечает, что электросамокаты завоевали звание одного из самых экологичных видов транспорта из-за того, что у них практически нулевой выброс углерода и продуктов сгорания в атмосферу.
«На этом тезисе основан глобальный маркетинг электросамокатов. Они буквально наводняют города, потому что они якобы экологичны. Помните, когда в Ростове на каждом углу сдавали в аренду велосипеды? Общество отказалось от них, потому что надо крутить педали. Тоже экологично, но трудоемко», — рассказывает эксперт.
Он поясняет, что на самом деле электросамокаты наносят значительный вред окружающей среде.
«Они как бомба. В процессе использования все хорошо и практически экологично, а вот после поломки их очень сложно утилизировать. Тем более, что срок износа у самокатов намного меньше, чем у автомобилей или тех же велосипедов. Соответственно, производить и утилизировать их нужно в больших объемах», — объясняет эколог.
По словам Дмитрия Брыканова, переработать электросамокат полностью практически невозможно из-за большого количества примесей пластика.
«Экологию может поддержать только сокращение потребления. Лучше пересесть с электросамоката на велосипед, который прослужит в разы дольше. Средний срок службы электросамоката в городе в сервисах проката — меньше нескольких месяцев. И потом на свалку. Собственный велосипед прослужит минимум 5 лет», — советует эколог.
Ранее RostovGazeta писала о том, что депутат предложила ограничить поездки на самокатах в Ростове-на-Дону.