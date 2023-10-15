Футбольный стадион «Новое поколение» торжественно открыли в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Торжественное открытие стадиона сопроводил турнир среди детско-юношеских команд 2015–2016 гг. р. Футбольные матчи прошли с участием 16 команд.
Особенность нового объекта в том, что тренировочный процесс и футбольные турниры здесь можно проводить в круглогодичном режиме. Заниматься футболом на арене будут воспитанники спортивной школы №13.
«Мы создали все необходимые условия для того, чтобы юные футболисты смогли реализовать свой потенциал. Комфортное поле с искусственным травяным покрытием, удобные трибуны и модульные здания. А тренировки и соревнования можно проводить в круглогодичном режиме», — отметил Алексей Логвиненко.
Глава Администрации города поручил разработать проект по благоустройству прилегающей к стадиону территорию. Вопрос финансирования проекта рассмотрят на очередном заседании Ростовской-на-Дону городской думы. В результате планируется обустроить пешеходные дорожки, сделать освещение и подъездную дорогу с парковкой. В районе Можайских прудов предусмотрено создание пешеходных и велосипедных дорожек, беседок для отдыха.
Алексей Логвиненко выразил уверенность, что популярностью среди ростовчан будет пользоваться не только стадион, но и пространство рядом.
«Каждый выберет себе занятие по душе — тренировка или неспешная прогулка за пределами поля», — отметил он.