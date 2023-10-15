rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:14

Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

Футбольный стадион «Новое поколение» торжественно открыли в Ростове-на-Дону

Футбольный стадион «Новое поколение» торжественно открыли в Ростове-на-Дону

15 октября 2023, 12:14
Фото: пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону
Новый футбольный стадион под названием «Новое поколение» на ул. Зеленой открыли в Ростове-на-Дону. В торжественной церемония открытия принял участие глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

Торжественное открытие стадиона сопроводил турнир среди детско-юношеских команд 2015–2016 гг. р. Футбольные матчи прошли с участием 16 команд.

Особенность нового объекта в том, что тренировочный процесс и футбольные турниры здесь можно проводить в круглогодичном режиме. Заниматься футболом на арене будут воспитанники спортивной школы №13.

«Мы создали все необходимые условия для того, чтобы юные футболисты смогли реализовать свой потенциал. Комфортное поле с искусственным травяным покрытием, удобные трибуны и модульные здания. А тренировки и соревнования можно проводить в круглогодичном режиме», — отметил Алексей Логвиненко.

Глава Администрации города поручил разработать проект по благоустройству прилегающей к стадиону территорию. Вопрос финансирования проекта рассмотрят на очередном заседании Ростовской-на-Дону городской думы. В результате планируется обустроить пешеходные дорожки, сделать освещение и подъездную дорогу с парковкой. В районе Можайских прудов предусмотрено создание пешеходных и велосипедных дорожек, беседок для отдыха.

Алексей Логвиненко выразил уверенность, что популярностью среди ростовчан будет пользоваться не только стадион, но и пространство рядом.

«Каждый выберет себе занятие по душе — тренировка или неспешная прогулка за пределами поля», — отметил он.

Подпишитесь
Стало известно, как обгоревший подросток попал на крышу вагона в Каменске
Сегодня, 10:27
Из подземных переходов Ростова уберут до 40% мозаичных панно
Сегодня, 11:39
Красная икра подорожает на 15% в Ростовской области к Новому году
Сегодня, 13:28
Эколог Брыканов призвал ростовчан перестать пользоваться электросамокатами
Сегодня, 13:51
Участок на Красноармейской в Ростове могут застроить высотками
Сегодня, 08:00
Как режиссер фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!» Виктор Титов жил в Ростове
Сегодня, 13:31