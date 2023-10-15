Итоги недели: Ростовскую область признали грустной, а ее жители мерзнут без отопления

После значительного похолодания и шторма, обрушившегося на Ростовскую область и даже ставшего причиной скорого включения отопления, в регион пришло бабье лето. На выходных столбики термометров в Ростове показывали температуру воздуха днем в +23 градуса, а вечером — в +9 градусов. Дожди на время прекратились. Погода стала ясной, а ветер стих до скорости в три метра в секунду.