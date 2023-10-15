Итоги недели: Ростовскую область признали грустной, а ее жители мерзнут без отопления

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Аналитики провели опрос среди жителей разных регионов России, чтобы узнать, в каком их них наиболее высок уровень ментальной нестабильности. Участников исследования просили оценить уровень своего ментального здоровья, где 1 — «ужасно», а 10 — «превосходно». Ростовская область, согласно опросу, вошла в топ-3 самых несчастных регионов России.
Возглавила же своеобразный рейтинг Нижегородская область, второе место отошло Красноярскому краю.
«Оценка общего состояния жителей составила 4,7, эмоционального напряжения — 5,1 и уровня тревоги — 5,7», — уточнили аналитики.
В топ же самых счастливых регионов вошли Самарская, Свердловская и Челябинская области. К примеру, у жителей самого счастливого региона общее состояние оценивается в 6,6 балла, эмоциональное напряжение — в 7,6 балла, а уровень тревоги — в 7,6 балла.
После значительного похолодания и шторма, обрушившегося на Ростовскую область и даже ставшего причиной скорого включения отопления, в регион пришло бабье лето. На выходных столбики термометров в Ростове показывали температуру воздуха днем в +23 градуса, а вечером — в +9 градусов. Дожди на время прекратились. Погода стала ясной, а ветер стих до скорости в три метра в секунду.
Однако синоптики предупреждают, что тепло ненадолго задержится в регионе. Уже с 16 октября в Ростовской области прогнозируются мощные дожди. Температура воздуха снова понизится до +21 градуса днем и +5 градусов вечером. Ветер разгонится до десяти метров в секунду. К концу недели синоптики обещают похолодание до +10 — +15 градусов днем.
Из-за резкого похолодания в Ростовской области начали стремительно включать отопление. В Ростове его решили дать уже с 11 октября. Первыми тепло получили детские сады, школы, больницы и другие социальные учреждения. Также постепенно стали подключать отопление и в многоквартирных домах.
«Ростовские тепловые сети» заявили, что процесс подключения может затянуться на две недели. Это связано со скоростью заполнения труб и необходимостью корректировки гидравлических параметров. Жители некоторых домов до сих пор остаются без отопления. Также некоторые горожане жалуются и на отсутствие горячей воды.