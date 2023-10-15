Из подземных переходов Ростова уберут до 40% мозаичных панно

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Чиновники администрации Ростова рассказали активистам о реставрации мозаичных панно в подземных переходах. Выяснилось, что снять планируется порядка 30% — 40% поверхности мозаики.
«Как это делать, не понятно, потому что у нас нет таких специалистов, которые умели бы работать с данным видом плиток. Поэтому применяться будут общие виды работ, которые вряд ли подойдут для наших мозаик, так как они единственные в своем роде», — говорят активисты.
Они планируют подробно изучить документы, а также проконсультироваться со специалистами из других городов. Через месяц активисты снова проведут встречу с чиновниками администрации.
Ранее еще одну мозаику в переходе в Ростове признали объектом культурного наследия.