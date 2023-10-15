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Почти половину мозаичных панно уберут из подземных переходов Ростова

Из подземных переходов Ростова уберут до 40% мозаичных панно

15 октября 2023, 11:39
Фото: rostovgazeta.ru
Почти половину мозаичных панно уберут из подземных переходов Ростова
Почти половину мозаичных панно уберут из подземных переходов Ростова, об этом чиновники администрации рассказали активистам движения «Городской патруль».

Чиновники администрации Ростова рассказали активистам о реставрации мозаичных панно в подземных переходах. Выяснилось, что снять планируется порядка 30% — 40% поверхности мозаики.

В Ростове приступили к реставрации мозаичного панно заброшенного ресторана «Балканы»
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«Как это делать, не понятно, потому что у нас нет таких специалистов, которые умели бы работать с данным видом плиток. Поэтому применяться будут общие виды работ, которые вряд ли подойдут для наших мозаик, так как они единственные в своем роде», — говорят активисты.

Они планируют подробно изучить документы, а также проконсультироваться со специалистами из других городов. Через месяц активисты снова проведут встречу с чиновниками администрации.

Ранее еще одну мозаику в переходе в Ростове признали объектом культурного наследия.

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