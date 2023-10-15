Из подземных переходов Ростова уберут до 40% мозаичных панно

«Как это делать, не понятно, потому что у нас нет таких специалистов, которые умели бы работать с данным видом плиток. Поэтому применяться будут общие виды работ, которые вряд ли подойдут для наших мозаик, так как они единственные в своем роде», — говорят активисты.