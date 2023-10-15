Как режиссер фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!» Виктор Титов жил в Ростове

Он дружил с моим отцом, нередко бывал у нас дома в Нахичевани, часто рассказывал о своих интересных встречах, о друзьях и коллегах. И вот так в одной из бесед я узнал о том, что его товарищ, режиссер легендарного фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!» Виктор Титов жил в Ростове-на-Дону. Точнее сказать, детские и юношеские годы режиссера прошли в нашем городе.