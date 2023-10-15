Как режиссер фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!» Виктор Титов жил в Ростове

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Он дружил с моим отцом, нередко бывал у нас дома в Нахичевани, часто рассказывал о своих интересных встречах, о друзьях и коллегах. И вот так в одной из бесед я узнал о том, что его товарищ, режиссер легендарного фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!» Виктор Титов жил в Ростове-на-Дону. Точнее сказать, детские и юношеские годы режиссера прошли в нашем городе.
Родился Виктор Титов в 1939 году… в Степанакерте, в Нагорном Карабахе. Если более точно, в Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) Азербайджанской ССР. Тогда еще там жили армяне. И мама у Виктора Абросимовича армянка. А папа донской казак. Вот в результате такого замечательного интернационального брака на свет появился будущий известный кинорежиссер.
В пятидесятые годы минувшего столетия семья Титовых обосновалась в Ростове-на-Дону. Затем Виктор служил в армии. Потом по комсомольской путевке пошел поднимать целину. Но и в армии, и в комсомольских бригадах он активно занимался в самодеятельности, организовывал капустники, различные творческие мероприятия, ярко проявил себя уже в те годы как актер и режиссер.
Потом Виктор Титов поступил во Всесоюзный государственный институт кинематографии в мастерскую режиссуры под руководством Михаила Ромма.
Как режиссер Виктор Титов снял немало известных фильмов: «Любовь к трем апельсинам», «Отпуск за свой счет», «Не ждали, не гадали!», сериал «Жизнь Клима Самгина» и немало других ярких кинолент.
Но, пожалуй, одна из самых любимых народом кинокомедий, снятых Виктором Титовым, это «Здравствуйте, я ваша тетя!».
Помню, что в советские годы этот фильм был невероятно популярен и любим. Незабываема и игра ярких и выдающихся советских актеров − Александра Калягина, Армена Джигарханяна, Михаила Козакова, Валентина Гафта, Олега Шкловского, Михаила Любезнова, Тамары Носовой, Татьяны Васильевой, Галины Орловой, Татьяны Веденеевой.
Фильм «Здравствуйте, я ваша тетя!» был снят по пьесе Брэндона Томаса «Тетка Чарлея».
Действие режиссером и сценаристом Виктором Титовым перенесено в начало двадцатого века. И сюжет прост и забавен. Некий безработный Бабс спасается от полиции. Попадает случайно в богатый дом. Здесь его встречают два молодых джентльмена, Джеки и Чарли, правда, нужен им не Бабс, а тетушка Чарли, вдова-миллионерша из Бразилии донна Роза д’Альвадорец. Вокруг всего этого и разворачивается весь комедийный сюжет, ставший уже киноклассикой.
Думаю, что пересказывать всю историю «тетушки Чарли из Бразилии, где в лесах живет много-много диких обезьян» не нужно. Эту комедию стоит посмотреть или пересмотреть. Поверьте, в наше непростое время, когда царит столько негатива в мире, немного доброго юмора никогда не помешает.
Выдающийся режиссер Виктор Абросимович Титов ушел из жизни в 2000 году в Санкт-Петербурге. Похоронен на Комаровском кладбище.
Но я уверен, что мы, ростовчане, несомненно, можем гордиться тем, что в нашем городе жил такой яркий и талантливый режиссер, подаривший миру столько замечательных кинокартин и несравненную комедию «Здравствуйте, я ваша тетя!».
Георгий Багдыков