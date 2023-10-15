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Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Как режиссер фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!» Виктор Титов жил в Ростове

Как режиссер фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!» Виктор Титов жил в Ростове

15 октября 2023, 13:31
Фото: Runner1616/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Как режиссер фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!» Виктор Титов жил в Ростове

Краевед вспомнил, как режиссер фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!» жил в Ростове

А вы знали, что режиссер фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!» Виктор Титов жил в Ростове-на-Дону? Впервые об этом я услышал от известного ростовского кинорежиссера Юрия Георгиевича Калугина.

Он дружил с моим отцом, нередко бывал у нас дома в Нахичевани, часто рассказывал о своих интересных встречах, о друзьях и коллегах. И вот так в одной из бесед я узнал о том, что его товарищ, режиссер легендарного фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!» Виктор Титов жил в Ростове-на-Дону. Точнее сказать, детские и юношеские годы режиссера прошли в нашем городе.

Родился Виктор Титов в 1939 году… в Степанакерте, в Нагорном Карабахе. Если более точно, в Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) Азербайджанской ССР. Тогда еще там жили армяне. И мама у Виктора Абросимовича армянка. А папа донской казак. Вот в результате такого замечательного интернационального брака на свет появился будущий известный кинорежиссер.

В пятидесятые годы минувшего столетия семья Титовых обосновалась в Ростове-на-Дону. Затем Виктор служил в армии. Потом по комсомольской путевке пошел поднимать целину. Но и в армии, и в комсомольских бригадах он активно занимался в самодеятельности, организовывал капустники, различные творческие мероприятия, ярко проявил себя уже в те годы как актер и режиссер.

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Потом Виктор Титов поступил во Всесоюзный государственный институт кинематографии в мастерскую режиссуры под руководством Михаила Ромма.

Как режиссер Виктор Титов снял немало известных фильмов: «Любовь к трем апельсинам», «Отпуск за свой счет», «Не ждали, не гадали!», сериал «Жизнь Клима Самгина» и немало других ярких кинолент.

Но, пожалуй, одна из самых любимых народом кинокомедий, снятых Виктором Титовым, это «Здравствуйте, я ваша тетя!».

Но, пожалуй, одна из самых любимых народом кинокомедий, снятых Виктором Титовым, это «Здравствуйте, я ваша тетя!».Но, пожалуй, одна из самых любимых народом кинокомедий, снятых Виктором Титовым, это «Здравствуйте, я ваша тетя!».
Но, пожалуй, одна из самых любимых народом кинокомедий, снятых Виктором Титовым, это «Здравствуйте, я ваша тетя!».
Фото: ТО «Экран»/Добросовестное использование/wikimedia.org / Реж. В. Титов, 1975 г.

Помню, что в советские годы этот фильм был невероятно популярен и любим. Незабываема и игра ярких и выдающихся советских актеров − Александра Калягина, Армена Джигарханяна, Михаила Козакова, Валентина Гафта, Олега Шкловского, Михаила Любезнова, Тамары Носовой, Татьяны Васильевой, Галины Орловой, Татьяны Веденеевой.

Фильм «Здравствуйте, я ваша тетя!» был снят по пьесе Брэндона Томаса «Тетка Чарлея».

Действие режиссером и сценаристом Виктором Титовым перенесено в начало двадцатого века. И сюжет прост и забавен. Некий безработный Бабс спасается от полиции. Попадает случайно в богатый дом. Здесь его встречают два молодых джентльмена, Джеки и Чарли, правда, нужен им не Бабс, а тетушка Чарли, вдова-миллионерша из Бразилии донна Роза д’Альвадорец. Вокруг всего этого и разворачивается весь комедийный сюжет, ставший уже киноклассикой.

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Думаю, что пересказывать всю историю «тетушки Чарли из Бразилии, где в лесах живет много-много диких обезьян» не нужно. Эту комедию стоит посмотреть или пересмотреть. Поверьте, в наше непростое время, когда царит столько негатива в мире, немного доброго юмора никогда не помешает.

Выдающийся режиссер Виктор Абросимович Титов ушел из жизни в 2000 году в Санкт-Петербурге. Похоронен на Комаровском кладбище.

Выдающийся режиссер Виктор Абросимович Титов ушел из жизни в 2000 году в Санкт-Петербурге. Похоронен на Комаровском кладбище.Выдающийся режиссер Виктор Абросимович Титов ушел из жизни в 2000 году в Санкт-Петербурге. Похоронен на Комаровском кладбище.
Выдающийся режиссер Виктор Абросимович Титов ушел из жизни в 2000 году в Санкт-Петербурге. Похоронен на Комаровском кладбище.
Фото: Александр Богданчиков/Добросовестное использование/wikimedia.org

Но я уверен, что мы, ростовчане, несомненно, можем гордиться тем, что в нашем городе жил такой яркий и талантливый режиссер, подаривший миру столько замечательных кинокартин и несравненную комедию «Здравствуйте, я ваша тетя!».

Георгий Багдыков

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