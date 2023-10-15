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Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

К Новому году красная икра в Ростовской области и других регионах страны подорожает на 10-15%

Красная икра подорожает на 15% в Ростовской области к Новому году

15 октября 2023, 13:28
Фото: 1MI
К Новому году красная икра в Ростовской области и других регионах страны подорожает на 10-15%
К Новому году красная икра в Ростовской области и других регионах страны подорожает на 10-15%, предупредил эксперт Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

Эксперт Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев предупредил о значительном подорожании красной икры. Он призвал к регулированию потребительского рынка в сфере рыбной продукции, чтобы избежать серьезной инфляции.

По оценкам эксперта, к Новому году красная икра во всех регионах России, в том числе в Ростовской области, подорожает на 10-15%. Спрос на нее, вероятно, из-за этого упадет.

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«Регулятор ничего не делает, потому происходят стремительный рост цены и катастрофическое падение потребления», — приводит слова Савельева «Москва 24».

Ранее автомобили снова резко подорожали в Ростове-на-Дону.

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