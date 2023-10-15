Красная икра подорожает на 15% в Ростовской области к Новому году

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Эксперт Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев предупредил о значительном подорожании красной икры. Он призвал к регулированию потребительского рынка в сфере рыбной продукции, чтобы избежать серьезной инфляции.
По оценкам эксперта, к Новому году красная икра во всех регионах России, в том числе в Ростовской области, подорожает на 10-15%. Спрос на нее, вероятно, из-за этого упадет.
«Регулятор ничего не делает, потому происходят стремительный рост цены и катастрофическое падение потребления», — приводит слова Савельева «Москва 24».
Ранее автомобили снова резко подорожали в Ростове-на-Дону.