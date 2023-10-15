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Published Сегодня, 14:36

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Жителя Ростовской области, ушедшего кататься на сап-доске в шторм, нашли мертвым

Мертвым нашли сапбордиста, которого искали после шторма в Таганрогском заливе

15 октября 2023, 14:36
Фото: pxhere.com
Жителя Ростовской области, ушедшего кататься на сап-доске в шторм, нашли мертвым
Жителя Ростовской области, ушедшего в шторм кататься на сап-доске в Таганрогском заливе, нашли мертвым, сообщили волонтеры поисково-спасательного движения «ЛизаАлерт».

Неделю назад на Ростовскую область обрушился шторм. В регионе шли ливни, бушевал ураганный ветер. На следующий день волонтеры-поисковики сообщили об исчезновении местного жителя Александра Вайпана. 41-летний мужчина решил в день шторма покататься в Таганрогском заливе на сап-доске.

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Поисками Александра несколько дней занимались спасатели и водолазы. Однако спустя неделю стало известно, что его нашли мертвым. Вероятно, местный житель не справился со стихией и утонул.

В комментариях к посту с новостью о гибели свои соболезнования родственникам Александра приносят его бывшие коллеги и знакомые.

Напомним, в Ростовской области всего с начала года не могут найти более 50 человек, пропавших без вести.

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