Мертвым нашли сапбордиста, которого искали после шторма в Таганрогском заливе

Неделю назад на Ростовскую область обрушился шторм. В регионе шли ливни, бушевал ураганный ветер. На следующий день волонтеры-поисковики сообщили об исчезновении местного жителя Александра Вайпана. 41-летний мужчина решил в день шторма покататься в Таганрогском заливе на сап-доске.