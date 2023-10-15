Мертвым нашли сапбордиста, которого искали после шторма в Таганрогском заливе

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Неделю назад на Ростовскую область обрушился шторм. В регионе шли ливни, бушевал ураганный ветер. На следующий день волонтеры-поисковики сообщили об исчезновении местного жителя Александра Вайпана. 41-летний мужчина решил в день шторма покататься в Таганрогском заливе на сап-доске.
Поисками Александра несколько дней занимались спасатели и водолазы. Однако спустя неделю стало известно, что его нашли мертвым. Вероятно, местный житель не справился со стихией и утонул.
В комментариях к посту с новостью о гибели свои соболезнования родственникам Александра приносят его бывшие коллеги и знакомые.
Напомним, в Ростовской области всего с начала года не могут найти более 50 человек, пропавших без вести.