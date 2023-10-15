Неизвестный с оружием и в камуфляже напал на магазин в Ростове

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 17:17
Updated Сегодня, 17:17
В центре Ростова вооруженный мужчина в камуфляжной одежде ограбил магазин сотовой связи. Нападение произошло сегодня днем на улице Горького, 187. Там находится магазин Apple Discount. Угрожая продавцу расправой, грабитель унес три миллиона рублей из кассы и один телефон с витрины.
Очевидцы сообщают, что на вид злоумышленнику было в районе 30-35 лет. Он полноват и имеет кавказские черты лица.
Сообщается, что полиция объявила план «Квадрат», грабителя хотят найти по «горячим следам». Однако в самом МВД инцидент пока никак не комментировали. Официальной информации по этому поводу от других ведомств тоже не поступала. Она уточняется.
Ранее сотрудников угрозыска осудили в Ростовской области после дела о краже iPhone.