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В центре Ростова неизвестный ограбил магазин сотой связи

Неизвестный с оружием и в камуфляже напал на магазин в Ростове

15 октября 2023, 15:14
Фото: pxhere.com
В центре Ростова неизвестный ограбил магазин сотой связи
В центре Ростова неизвестный ограбил магазин сотовой связи, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову?».

В центре Ростова вооруженный мужчина в камуфляжной одежде ограбил магазин сотовой связи. Нападение произошло сегодня днем на улице Горького, 187. Там находится магазин Apple Discount. Угрожая продавцу расправой, грабитель унес три миллиона рублей из кассы и один телефон с витрины.

Очевидцы сообщают, что на вид злоумышленнику было в районе 30-35 лет. Он полноват и имеет кавказские черты лица.

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Сообщается, что полиция объявила план «Квадрат», грабителя хотят найти по «горячим следам». Однако в самом МВД инцидент пока никак не комментировали. Официальной информации по этому поводу от других ведомств тоже не поступала. Она уточняется.

Ранее сотрудников угрозыска осудили в Ростовской области после дела о краже iPhone.

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