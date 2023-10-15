New York Times заинтересовали цены на мясо на Центральном рынке в Ростове

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
Американское издание New York Times выпустило материал о влиянии боевых действий на Украине на экономику России. Авторы статьи констатировали, что российская экономика оказалась более устойчивой, чем ожидали западные политики, когда вводили санкции.
Однако издание заостряет внимание, на серьезной инфляции в РФ из-за падения курса рубля. Аналитики связывают это с повышенным спросом на иностранную валюту, она необходима для покупки зарубежных товаров и обеспечения безопасных инвестиций.
Американские журналисты приводят мнение россиян, якобы сетующих на катастрофически высокие цены на мясо, молочную продукцию, хлеб и другие продукты. Рассуждения об этом подкреплены фото с Центрального рынка в Ростове-на-Дону.
Фото сделано еще в годы пандемии и сопровождается подписью «Покупатели приобретают мясо на центральном рынке в Ростове-на-Дону, Россия, в 2021 году. Инфляция в России привела к росту цен на мясо и другие продукты с начала войны в Украине».
Продукты и услуги в Ростовской области действительно поднимаются в цене стремительными темпами. Только за прошедший месяц в регионе значительно подорожали яйца, мясо, рыба и морепродукты, а также некоторые фрукты и овощи.