New York Times заинтересовали цены на мясо на Центральном рынке в Ростове

Фото сделано еще в годы пандемии и сопровождается подписью «Покупатели приобретают мясо на центральном рынке в Ростове-на-Дону, Россия, в 2021 году. Инфляция в России привела к росту цен на мясо и другие продукты с начала войны в Украине».