rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 октября, 06:07

Published 15 октября, 06:07

Modified 15 октября, 06:10

Updated 15 октября, 06:10

Ограничения движения продлят в Халтуринском в Ростове-на-Дону

Ограничения движения продлят в Халтуринском в Ростове-на-Дону

15 октября 2023, 06:07
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону приняли решение продлить ограничения движения на участке переулка Халтуринский, сообщили в городской администрации.

Речь идет о дороге по переулку Халтуринский от улицы Шаумяна до Социалистической. Проехать по нему нельзя будет до 20 декабря.

Причиной стало строительство многоквартирного дома, из-за которого пришлось ввести ограничения. Это не единственные изменения, которые коснутся транспортной системы города.

В Ростове ДТП с грузовиком парализовало движение по Всесоюзной
Узнать подробнее

Так, с 29 октября запретят разворот в направлении «старого аэропорта» по проспекту Шолохова. Здесь говорится об участке в створе улицы Воровского.

Кроме того, в течение дня 21 октября будет ограничено движение автомобилей по улице Суворова от Кировского до Журавлева.

Читайте также:
В Ростове ДТП с грузовиком парализовало движение по ВсесоюзнойАвария с автобусом парализовала движение в Ростове-на-ДонуОдностороннее движение появится на улице Адыгейской в Ростове
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Движение#Последние новости Ростова на сегодня#Автомобили
Подпишитесь
В Ростовской области жители запугивают таксистов Администрацией и грабят за iPhone
Вчера, 15:52
«В стиле публичного дома»: российский актер Жигунов раскритиковал застройку Ростова
Вчера, 09:44
В Ростове выделили 8,4 млн рублей на снос дома, построенного в 1931 году
Вчера, 15:36
Таксист из Ростовской области убил любовницу, потому что она хотела разбить семью
Вчера, 14:19
Ростовская область столкнулась с затишьем перед атакой магнитных бурь
Вчера, 14:17
Ростовчанин пытался выпрыгнуть из окна общежития, отбиваясь от соседей отверткой
Вчера, 14:06