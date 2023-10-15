Ограничения движения продлят в Халтуринском в Ростове-на-Дону

Posted 15 октября, 06:07
Published 15 октября, 06:07
Modified 15 октября, 06:10
Updated 15 октября, 06:10
Речь идет о дороге по переулку Халтуринский от улицы Шаумяна до Социалистической. Проехать по нему нельзя будет до 20 декабря.
Причиной стало строительство многоквартирного дома, из-за которого пришлось ввести ограничения. Это не единственные изменения, которые коснутся транспортной системы города.
Так, с 29 октября запретят разворот в направлении «старого аэропорта» по проспекту Шолохова. Здесь говорится об участке в створе улицы Воровского.
Кроме того, в течение дня 21 октября будет ограничено движение автомобилей по улице Суворова от Кировского до Журавлева.