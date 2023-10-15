Осень кардинально изменила улицы Ростова и настроение жителей: как его исправить

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
В Ростове-на-Дону наконец наступило бабье лето. Температура воздуха в городе на этих выходных достигла +23 градусов днем и +10 вечером. Дожди на время прекратились, сейчас в городе солнечно. Скорость ветра не превышает трех метров в секунду.
Жители Ростова воспользовались хорошей погодой. В парках города можно заметить много отдыхающих горожан, уличных музыкантов и гуляющих с собаками местных жителей. Также активно фотографируются в парках и скверах Ростова молодожены.
Психологи тем временем предупреждают, что осенью у многих обостряется сезонная апатия. У психологически неустойчивых граждан также возможны депрессивные эпизоды. В случае серьезных ментальных проблем они призывают ростовчан обращаться за помощью специалистов.
Чтобы избежать осенней апатии и хандры, психологи рекомендуют чаще гулять на солнце и проводить время с близкими. Также осенью важно настроить свой режим дня, чтобы не сбивать биологические ритмы организма. Рекомендуется есть сезонные фрукты и овощи, заниматься спортом и грамотно расслабляться, например, ходить на массаж или медитировать.
Тем временем синоптики прогнозируют в Ростове со следующей недели ухудшение погоды. В понедельник, 16 октября, в городе ожидается дождь. Температура воздуха днем упадет до +21 градуса, а вечером — +5 градусов. Ветер разгонится до 10 метров в секунду.