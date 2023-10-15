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Posted Сегодня, 09:52

Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

Осень в Ростове

Осень кардинально изменила улицы Ростова и настроение жителей: как его исправить

15 октября 2023, 09:52
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
Осень в Ростове

Осень кардинально изменила улицы Ростова и настроение жителей

После резкого похолодания, из-за которого в Ростове даже решили включить отопление, в городе наступило долгожданное бабье лето. Как встречают теплые деньки и золотую осень ростовчане, в фоторепортаже корреспондента RostovGazeta.

В Ростове-на-Дону наконец наступило бабье лето. Температура воздуха в городе на этих выходных достигла +23 градусов днем и +10 вечером. Дожди на время прекратились, сейчас в городе солнечно. Скорость ветра не превышает трех метров в секунду.

Жители Ростова воспользовались хорошей погодой. В парках города можно заметить много отдыхающих горожан, уличных музыкантов и гуляющих с собаками местных жителей. Также активно фотографируются в парках и скверах Ростова молодожены.

Осень в РостовеОсень в Ростове
Осень в РостовеОсень в Ростове
Осень в РостовеОсень в Ростове
Осень в РостовеОсень в Ростове
Осень в РостовеОсень в Ростове
Осень в РостовеОсень в Ростове
Осень в Ростове
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru

Психологи тем временем предупреждают, что осенью у многих обостряется сезонная апатия. У психологически неустойчивых граждан также возможны депрессивные эпизоды. В случае серьезных ментальных проблем они призывают ростовчан обращаться за помощью специалистов.

Чтобы избежать осенней апатии и хандры, психологи рекомендуют чаще гулять на солнце и проводить время с близкими. Также осенью важно настроить свой режим дня, чтобы не сбивать биологические ритмы организма. Рекомендуется есть сезонные фрукты и овощи, заниматься спортом и грамотно расслабляться, например, ходить на массаж или медитировать.

Осень в РостовеОсень в Ростове
Осень в РостовеОсень в Ростове
Осень в РостовеОсень в Ростове
Осень в РостовеОсень в Ростове
Осень в РостовеОсень в Ростове
Осень в РостовеОсень в Ростове
Осень в РостовеОсень в Ростове
Осень в РостовеОсень в Ростове
Осень в РостовеОсень в Ростове
Осень в Ростове
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru

Тем временем синоптики прогнозируют в Ростове со следующей недели ухудшение погоды. В понедельник, 16 октября, в городе ожидается дождь. Температура воздуха днем упадет до +21 градуса, а вечером — +5 градусов. Ветер разгонится до 10 метров в секунду.

Осень в РостовеОсень в Ростове
Осень в РостовеОсень в Ростове
Осень в РостовеОсень в Ростове
Осень в РостовеОсень в Ростове
Осень в Ростове
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru

Ранее синоптик Елена Назарова подробно рассказала о погоде в Ростовской области в октябре.

Осень в РостовеОсень в Ростове
Осень в РостовеОсень в Ростове
Осень в РостовеОсень в Ростове
Осень в РостовеОсень в Ростове
Осень в РостовеОсень в Ростове
Осень в РостовеОсень в Ростове
Осень в Ростове
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
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