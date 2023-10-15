Осень кардинально изменила улицы Ростова и настроение жителей: как его исправить

Чтобы избежать осенней апатии и хандры, психологи рекомендуют чаще гулять на солнце и проводить время с близкими. Также осенью важно настроить свой режим дня, чтобы не сбивать биологические ритмы организма. Рекомендуется есть сезонные фрукты и овощи, заниматься спортом и грамотно расслабляться, например, ходить на массаж или медитировать.