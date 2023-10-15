Пирожки с начинкой из телефона приготовил пекарь из «Перекрестка» в Ростове

Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
Modified Сегодня, 17:36
Updated Сегодня, 17:36
Посетители торгового центра «Вавилон» в Ростове поразились работе местного пекаря. Мужчина, чтобы не заскучать, воткнул телефон прямо в тесто и смотрел фильмы, параллельно занимаясь выпечкой.
«Почему вообще телефон на рабочем месте?», «А ещё он работает без перчаток! Лично видела», — пишут в социальных сетях горожане.
«Это удобно, вы ничего не понимайте, хейтеры», «Ну сериал же сам себя не посмотрит», — заключают другие.
Ранее житель Ростова выбросил с балкона холодильник и ушел по своим делам.