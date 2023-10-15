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Пекарь в Ростове поставил телефон прямо в тесто, чтобы смотреть кино

Пирожки с начинкой из телефона приготовил пекарь из «Перекрестка» в Ростове

15 октября 2023, 17:22
Фото: Pxhere.com
Пекарь в Ростове поставил телефон прямо в тесто, чтобы смотреть кино
Пекарь в Ростове поставил телефон прямо в тесто, чтобы смотреть кино, работу профессионала засняли на камеру посетители одного из городских ТЦ.

Посетители торгового центра «Вавилон» в Ростове поразились работе местного пекаря. Мужчина, чтобы не заскучать, воткнул телефон прямо в тесто и смотрел фильмы, параллельно занимаясь выпечкой.

Фото работы пекаря в ТЦ "Вавилон" в РостовеФото работы пекаря в ТЦ "Вавилон" в Ростове
Фото работы пекаря в ТЦ "Вавилон" в Ростове
Фото: Telegram-канал "Ростов Главный"

«Почему вообще телефон на рабочем месте?», «А ещё он работает без перчаток! Лично видела», — пишут в социальных сетях горожане.

«Это удобно, вы ничего не понимайте, хейтеры», «Ну сериал же сам себя не посмотрит», — заключают другие.

Ранее житель Ростова выбросил с балкона холодильник и ушел по своим делам.

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