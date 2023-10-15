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Published Сегодня, 09:25

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Updated Сегодня, 09:27

В Батайске прохожие нашли тело, разбившегося после падения из окна мужчины

Под окнами высотки в Батайске нашли труп мужчины

15 октября 2023, 09:25
Фото: rostovgazeta.ru
В Батайске прохожие нашли тело, разбившегося после падения из окна мужчины
В Батайске прохожие нашли тело, разбившегося после падения из окна мужчины, сообщили местные СМИ.

Трагическое происшествие случилось накануне в Батайске на улице Ушинского. «Батайское время» пишет, что из окна многоэтажного дома выпал и разбился насмерть мужчина. Его тело нашли прохожие. Они вызвали на место экстренные службы, однако те лишь констатировали факт гибели местного жителя.

Мужчина выпал из окна высотки в Ростове-на-Дону на глазах у детей
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По информации источника издания, криминальной составляющей в инциденте нет. В полиции и региональном СКР подробностями расследования происшествия не делились.

Ранее ростовчане сообщили о гибели выпавшей из окна женщины.

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#Город#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Батайск#Полиция#Ростов#Происшествия
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