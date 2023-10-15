Под окнами высотки в Батайске нашли труп мужчины

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Трагическое происшествие случилось накануне в Батайске на улице Ушинского. «Батайское время» пишет, что из окна многоэтажного дома выпал и разбился насмерть мужчина. Его тело нашли прохожие. Они вызвали на место экстренные службы, однако те лишь констатировали факт гибели местного жителя.
По информации источника издания, криминальной составляющей в инциденте нет. В полиции и региональном СКР подробностями расследования происшествия не делились.
Ранее ростовчане сообщили о гибели выпавшей из окна женщины.