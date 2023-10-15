Погодные модули установили на Пригородном вокзале в Ростове

На железнодорожном вокзале «Ростов-Пригородный» установили четыре погодных модуля. Они представляют собой павильоны из прочных материалов с панорамным остеклением, освещением и навигационными схемами. Там пассажиры могут укрыться от дождя, ветра и снега.