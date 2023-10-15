Погодные модули установили на Пригородном вокзале в Ростове

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
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Updated Сегодня, 08:45
На железнодорожном вокзале «Ростов-Пригородный» установили четыре погодных модуля. Они представляют собой павильоны из прочных материалов с панорамным остеклением, освещением и навигационными схемами. Там пассажиры могут укрыться от дождя, ветра и снега.
Внутри модулей имеются скамейки из прочных материалов и противоударные стеклопакеты — таким образом, павильоны защитили от вандалов.
Помимо ростовского вокзала, погодные модули появились на вокзалах в Краснодарском крае и Кисловодске.
Ранее губернатор Голубев объявил, когда отремонтируют здание Главного вокзала в Ростове.