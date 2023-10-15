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Published Сегодня, 08:33

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В Ростове на железнодорожном вокзале установили погодные модули

Погодные модули установили на Пригородном вокзале в Ростове

15 октября 2023, 08:33
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове на железнодорожном вокзале установили погодные модули
В Ростове на железнодорожном вокзале установили погодные модули, в них пассажиры могут защититься от ветра, снега и дождя, рассказали в министерстве транспорта региона.

На железнодорожном вокзале «Ростов-Пригородный» установили четыре погодных модуля. Они представляют собой павильоны из прочных материалов с панорамным остеклением, освещением и навигационными схемами. Там пассажиры могут укрыться от дождя, ветра и снега.

Внутри модулей имеются скамейки из прочных материалов и противоударные стеклопакеты — таким образом, павильоны защитили от вандалов.

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Помимо ростовского вокзала, погодные модули появились на вокзалах в Краснодарском крае и Кисловодске.

Ранее губернатор Голубев объявил, когда отремонтируют здание Главного вокзала в Ростове.

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