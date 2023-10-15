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Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

Самолет ростовского перевозчика посадили в Израиле во время ракетных обстрелов

Самолет ростовского перевозчика посадили в Израиле во время ракетных обстрелов

15 октября 2023, 06:53
Фото: 1MI
Самолет авиакомпании «Азимут», которая базируется в Ростове-на-Дону, заходил на посадку в Израиле на фоне обстрелов, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

По информации канала, самолет Sukhoi Superjet 100 направлялся из Сочи в Тель-Авив. Однако во время захода на посадку пришлось сменить курс.

«Самолет начал заходить на посадку в аэропорту Бен-Гуриона, несмотря на ракетный обстрел и работу систем ПВО. В целях безопасности курс пришлось сменить на север», — уточняет канал.

Вертолет и самолет выставили на продажу в Ростовской области
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Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее вертолет и самолет выставили на продажу в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Самолет#Ракета#Последние новости Ростова на сегодня#Рейс
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