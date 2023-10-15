Самолет ростовского перевозчика посадили в Израиле во время ракетных обстрелов

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
По информации канала, самолет Sukhoi Superjet 100 направлялся из Сочи в Тель-Авив. Однако во время захода на посадку пришлось сменить курс.
«Самолет начал заходить на посадку в аэропорту Бен-Гуриона, несмотря на ракетный обстрел и работу систем ПВО. В целях безопасности курс пришлось сменить на север», — уточняет канал.
Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее вертолет и самолет выставили на продажу в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.