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Сапер из Ростовской области лишился ноги в зоне СВО

Сапер из Ростовской области потерял ногу, но все равно вернулся на СВО

15 октября 2023, 10:26
Фото: 1MI
Сапер из Ростовской области лишился ноги в зоне СВО
Сапер из Ростовской области лишился ноги в зоне СВО, однако все равно решил вернуться на фронт, рассказали в МЧС региона.

Сапер с позывным Моисей из Ростовской области вернулся в зону СВО после реабилитации. Год назад при разминировании местности у села Желтое в Луганской области он потерял ногу, подорвавшись на противопехотной мине.

Сапер много времени потратил на восстановление, заново учился ходить и тренировался. Сейчас он снова помогает товарищам на фронте. Спасатель обезвредил уже более сотни взрывоопасных предметов.

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Глава МЧС России Александр Куренков за проявленный героизм наградил бойца орденом Мужества.

Ранее участникам СВО доставили партию экипировки и фрукты из Ростовской области.

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