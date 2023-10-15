Сапер из Ростовской области потерял ногу, но все равно вернулся на СВО

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Сапер с позывным Моисей из Ростовской области вернулся в зону СВО после реабилитации. Год назад при разминировании местности у села Желтое в Луганской области он потерял ногу, подорвавшись на противопехотной мине.
Сапер много времени потратил на восстановление, заново учился ходить и тренировался. Сейчас он снова помогает товарищам на фронте. Спасатель обезвредил уже более сотни взрывоопасных предметов.
Глава МЧС России Александр Куренков за проявленный героизм наградил бойца орденом Мужества.
Ранее участникам СВО доставили партию экипировки и фрукты из Ростовской области.