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Posted 15 октября, 04:47

Published 15 октября, 04:47

Modified 15 октября, 04:55

Updated 15 октября, 04:55

Стала известна дата резкого похолодания в Ростове-на-Дону в октябре

Стала известна дата резкого похолодания в Ростове-на-Дону в октябре

15 октября 2023, 04:47
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на следующей неделе ожидаются резкие похолодания и могут пройти дожди, сообщили синоптики.

В воскресенье в городе будет солнечная погода, а столбики термометров покажут 21 градус. В понедельник станет облачно и в течение дня могут пройти дожди. Температура воздуха не изменится.

Со вторника может сильно похолодать до 12 градусов, но осадков не ожидается. Зато усилится ветер до пяти метров в секунду.

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Такие же погодные условия ожидаются и в среду, 18 октября. В четверг начнутся дожди, а воздух прогреется до 15 градусов.

В пятницу осадки сохранятся, а температура достигнет 19 градусов. Но ветер может стать еще сильнее.

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