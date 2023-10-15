Стала известна дата резкого похолодания в Ростове-на-Дону в октябре

Posted 15 октября, 04:47
Published 15 октября, 04:47
Modified 15 октября, 04:55
Updated 15 октября, 04:55
В воскресенье в городе будет солнечная погода, а столбики термометров покажут 21 градус. В понедельник станет облачно и в течение дня могут пройти дожди. Температура воздуха не изменится.
Со вторника может сильно похолодать до 12 градусов, но осадков не ожидается. Зато усилится ветер до пяти метров в секунду.
Такие же погодные условия ожидаются и в среду, 18 октября. В четверг начнутся дожди, а воздух прогреется до 15 градусов.
В пятницу осадки сохранятся, а температура достигнет 19 градусов. Но ветер может стать еще сильнее.
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