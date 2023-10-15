Стало известно, как подросток попал на крышу вагона в Ростове, где его ударило током

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Следователи изучают обстоятельства происшествия на железной дороге в Ростовской области. Ночью 14 октября на станции «Каменская» 13-летнего подростка ударило током, когда он поднялся на крышу вагона. В результате мальчик получил сильнейшие ожоги и сейчас находится в больнице.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах».
Ранее СМИ писали, что школьник получил ожоги 85% тела. Забраться на вагон грузового поезда он решил во время прогулки с друзьями. Подросток не успел даже дотронуться до проводов под напряжением, когда его отбросило в сторону мощным ударом тока.