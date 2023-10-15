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В СК расследуют факт удара током ребенка на железной дороге в Ростовской области

Стало известно, как подросток попал на крышу вагона в Ростове, где его ударило током

15 октября 2023, 10:27
Фото: Midjourney
В СК расследуют факт удара током ребенка на железной дороге в Ростовской области

В СК расследуют факт удара током ребенка на железной дороге в Ростовской области

Следователи изучают подробности происшествия на железной дороге в Ростовской области, где из-за удара током подросток получил сильнейшие ожоги, рассказали в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Следователи изучают обстоятельства происшествия на железной дороге в Ростовской области. Ночью 14 октября на станции «Каменская» 13-летнего подростка ударило током, когда он поднялся на крышу вагона. В результате мальчик получил сильнейшие ожоги и сейчас находится в больнице.

В Ростовской области подросток получил 85% ожогов тела на железной дороге
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По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах».

Ранее СМИ писали, что школьник получил ожоги 85% тела. Забраться на вагон грузового поезда он решил во время прогулки с друзьями. Подросток не успел даже дотронуться до проводов под напряжением, когда его отбросило в сторону мощным ударом тока.

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#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Дети#Железная дорога#Грузовые поезда#Вагон поезда#Происшествия
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