Стало известно, как подросток попал на крышу вагона в Ростове, где его ударило током

Ранее СМИ писали, что школьник получил ожоги 85% тела. Забраться на вагон грузового поезда он решил во время прогулки с друзьями. Подросток не успел даже дотронуться до проводов под напряжением, когда его отбросило в сторону мощным ударом тока.