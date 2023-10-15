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Updated Сегодня, 09:19

За первое полугодие прокуратура области получила более 700 жалоб на нарушение прав детей

Стало известно, на что чаще всего жалуются родители в ростовскую прокуратуру

15 октября 2023, 09:17
Фото: 1MI
За первое полугодие прокуратура области получила более 700 жалоб на нарушение прав детей
Только за первое полугодие прокуратура Ростовской области получила более 700 жалоб от родителей на нарушение прав несовершеннолетних, рассказала прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры региона Юлия Дельнова.

Прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Ростовской области Юлия Дельнова рассказала в эфире радио «Комсомольская правда», что за первые шесть месяцев 2023 года надзорное ведомство получило более 700 жалоб на нарушение прав несовершеннолетних.

Большая часть из них касается выплат и пособий на детей. Также часто обращения связаны с нарушением жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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Дельнова добавила, что родители несовершеннолетних жалуются в прокуратуру и на проблемы с оказанием медицинской помощи детям, обеспечение детей-инвалидов техническими средствами реабилитации и нарушений, допускаемых образовательными организациями.

Ранее эксперт предостерег от идеи отбирать смартфоны у учеников в школах Ростова.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#Прокуратура Ростовской области#Ростов#Происшествия
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