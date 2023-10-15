Стало известно, на что чаще всего жалуются родители в ростовскую прокуратуру

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Ростовской области Юлия Дельнова рассказала в эфире радио «Комсомольская правда», что за первые шесть месяцев 2023 года надзорное ведомство получило более 700 жалоб на нарушение прав несовершеннолетних.
Большая часть из них касается выплат и пособий на детей. Также часто обращения связаны с нарушением жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Дельнова добавила, что родители несовершеннолетних жалуются в прокуратуру и на проблемы с оказанием медицинской помощи детям, обеспечение детей-инвалидов техническими средствами реабилитации и нарушений, допускаемых образовательными организациями.
Ранее эксперт предостерег от идеи отбирать смартфоны у учеников в школах Ростова.