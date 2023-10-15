Стало известно, на что чаще всего жалуются родители в ростовскую прокуратуру

Прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Ростовской области Юлия Дельнова рассказала в эфире радио «Комсомольская правда», что за первые шесть месяцев 2023 года надзорное ведомство получило более 700 жалоб на нарушение прав несовершеннолетних.