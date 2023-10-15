У мужчины в Ростове удалили с ноги опухоль весом с годовалого ребенка

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 16:00
Updated Сегодня, 16:00
В консультативную поликлинику областной клинической больницы №2 обратился 60-летний пациент 60 лет. Мужчина пожаловался на огромное образование у себя на правой ноги. 13 лет назад ему удаляли там опухоль, ее вес составлял 300 граммов. Врачи тогда диагностировали ее как липому.
Затем мужчина стал обращать внимание на увеличение бедра, однако к врачам идти не спешил. Вскоре образование на ноге стало болеть, ростовчанин с трудом передвигался.
Врачи выявили у него рецидив опухоли. За 13 лет она достигла гигантских размеров — до 40 сантиметров в диаметре. Ее вес превысил восемь килограммов.
Медики провели пациенту сложнейшую операцию. Врачам удалось избежать повреждения сосудов и нервов ноги, буквально высвободив их от сдавливания опухолью.
Сейчас мужчина уже выписан и наблюдается у врачей по месту жительства.
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