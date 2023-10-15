У мужчины в Ростове удалили с ноги опухоль весом с годовалого ребенка

В консультативную поликлинику областной клинической больницы №2 обратился 60-летний пациент 60 лет. Мужчина пожаловался на огромное образование у себя на правой ноги. 13 лет назад ему удаляли там опухоль, ее вес составлял 300 граммов. Врачи тогда диагностировали ее как липому.