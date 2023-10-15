Участок на Красноармейской в Ростове могут застроить высотками

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Участок в центре Ростова выставили на продажу за 950 миллионов рублей. Его площадь составляет 1,88 гектара. Таким образом, за одну сотку земли продавец просит больше пяти миллионов рублей. Участок находится на Красноармейской, 138 — недалеко от пересечения с проспектом Буденновским.
Продавец утверждает, что на участке можно построить многоэтажные дома. Для этого, по его словам, имеются все технические условия, а также разрешительные документы. Других подробностей он не дал, однако приложил к объявлению фото с небоскребами.
Ранее сообщалось, что рядом с цирком в центре Ростова может появиться очередная высотка.