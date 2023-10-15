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В Ростове на продажу выставили участок в центре города за почти миллиард рублей

Участок на Красноармейской в Ростове могут застроить высотками

15 октября 2023, 08:00
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове на продажу выставили участок в центре города за почти миллиард рублей
В Ростове на продажу выставили участок в центре города, там планируют построить очередную многоэтажку, объявление об этом появилось на сайте бесплатных объявлений.

Участок в центре Ростова выставили на продажу за 950 миллионов рублей. Его площадь составляет 1,88 гектара. Таким образом, за одну сотку земли продавец просит больше пяти миллионов рублей. Участок находится на Красноармейской, 138 — недалеко от пересечения с проспектом Буденновским.

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Продавец утверждает, что на участке можно построить многоэтажные дома. Для этого, по его словам, имеются все технические условия, а также разрешительные документы. Других подробностей он не дал, однако приложил к объявлению фото с небоскребами.

Ранее сообщалось, что рядом с цирком в центре Ростова может появиться очередная высотка.

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