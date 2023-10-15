В Гидрометцентре рассказали, какой будет зима в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 18:07
Published Сегодня, 18:07
Modified Сегодня, 18:09
Updated Сегодня, 18:09
Синоптики дали прогноз на зиму в Ростове-на-Дону. Они предупредили, что погода в городе будет соответствовать многолетней норме, экстремальных холодов, как и экстремального тепла ждать не стоит.
В декабре средняя температура воздуха составит +1 градус. Месяц, вероятно, будет не снежным. Поэтому снегопады на Новый год пока остаются под вопросом.
Самым холодным и снежным месяцем зимы станет январь. Средняя температура воздуха в первый месяц календарного года достигнет -3 градусов.
В феврале столбики термометров незначительно опустятся до -2 градусов. Синоптики отмечают, что зима будет теплее, чем обычно на всем юге России.
Ранее климатолог рассказал, можно ли говорить о глобальном потеплении после лета в Ростове.