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Posted Сегодня, 18:07

Published Сегодня, 18:07

Modified Сегодня, 18:09

Updated Сегодня, 18:09

Экстремальные холода не прогнозируются в Ростовской области этой зимой

В Гидрометцентре рассказали, какой будет зима в Ростове-на-Дону

15 октября 2023, 18:07
Фото: pxhere.com
Экстремальные холода не прогнозируются в Ростовской области этой зимой
Экстремальные холода не прогнозируются в Ростове этой зимой, заявили в Гидрометцентре.

Синоптики дали прогноз на зиму в Ростове-на-Дону. Они предупредили, что погода в городе будет соответствовать многолетней норме, экстремальных холодов, как и экстремального тепла ждать не стоит.

В декабре средняя температура воздуха составит +1 градус. Месяц, вероятно, будет не снежным. Поэтому снегопады на Новый год пока остаются под вопросом.

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Самым холодным и снежным месяцем зимы станет январь. Средняя температура воздуха в первый месяц календарного года достигнет -3 градусов.

В феврале столбики термометров незначительно опустятся до -2 градусов. Синоптики отмечают, что зима будет теплее, чем обычно на всем юге России.

Ранее климатолог рассказал, можно ли говорить о глобальном потеплении после лета в Ростове.

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